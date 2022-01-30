Kuru üzümün alternatif tıpta tüketilmesinin çok faydalı olduğu vurgulanmaktadır. Üzümün kurutulmasıyla elde edilen bu besin özellikle sindirim hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Peki kuru üzümün vücudumuza ne gibi bir faydası vardır? Kuru üzüm suyu içersek ne olur? Bu soruların cevaplarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz...



Asmagiller familyasına ait üzümün bilimsel ismi vitaceaedir. Üzümün tarihçesi M.Ö 5000 senesine dayanmaktadır. Anavatanı Anadolu olan üzümün Asya ve Kafkaslarda da üretimi yapılmaktadır. Meyveler arasında en fazla çeşide sahip olan üzümdür. Adakarası, aküzüm, çekirdeksiz, kişmiş ve Çavuş gibi adlarla da anılır. Üzümden birçok gıda elde edilmektedir. Pekmez, reçel ve meşrubat bunlardan birkaç tanesidir. Üzüm ayrıca kurutularak da tüketilmektedir.

Kuru üzümün vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kuru üzüm kanın içerisinde bulunan nitrik oksit miktarını yükseltir. Bu sayede kanın katılaşmasının önüne geçer. Bu da damarlarda birikimi engeller ve kalp, damar hastalıklarının önüne geçer. Ayrıca kolesterol seviyesini de dengelemektedir.

Antioksidan bakımından zengin olan kuru üzün bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı direnci artırır, üst solunum yolları hastalıklarına sebep olan koronavirüsün etkisini azaltır. Ayrıca hücrelerin mutasyona uğramasının önüne geçip kanser hastalıklarından vücudu korur.

Bakır ve magnezyum açısından zengin olan kuru üzüm kemiklerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini ve güç kazanmasını sağlar. Romatizmal hastalıkların da önüne geçmektedir.

B vitaminleri vücudun enerji oranını yükseltir, yorgunluk ve depresyon gibi ruhsal durumların yaşanmasının önüne geçer.

Kuru üzümün içerisinde bulunan çekirdekler diş yüzeyinde plak oluşumunun önüne geçer. Dişlerin daha sağlıklı ve beyaz olmasına destek olur. Aynı zamanda diş aralarında biriken besin atıklarının enfeksiyona sebep olmasının önüne geçer.

21 gün kuru üzüm suyu içerseniz...

Karaciğerimizin zarında zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim karaciğerin yağ oranını artırıp ciddi hastalıklara sebep olur. Fakat her sabah akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da koruyacaktır. 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığının da önüne geçerek kalp hastalığının yaşanma olasılığını azaltacaktır. .