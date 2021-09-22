21 Eylül reyting sonuçları | 21 Eylül 2021 AB-TOTAL reyting sonuçları

21 Eylül reyting sonuçları bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Televizyon dünyasında hangi yapımların en çok izlendiği reyting sonuçları ile belli oluyor. 21 Eylül 2021'de ekranlarda birbirinden iddialı diziler yer aldı. TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Ada Masalı, Kanal D'de Baht Oyunu ve TV8'de MasterChef Türkiye gecenin iddialı yapımları olarak birbirleri ile yarıştı. Peki 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2021 AB-TOTAL reyting sonuçları belli oldu mu?

21 Eylül reyting sonuçları bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Televizyon dünyasında hangi yapımların en çok izlendiği reyting sonuçları ile belli oluyor. 21 Eylül 2021'de ekranlarda birbirinden iddialı diziler yer aldı. TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star Tv'de Ada Masalı, Kanal D'de Baht Oyunu ve TV8'de MasterChef Türkiye gecenin iddialı yapımları olarak birbirleri ile yarıştı. Peki 21 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2021 AB-TOTAL reyting sonuçları belli oldu mu?

21 Eylül 2021 reyting sonuçları... Salı akşamında ekranlara gelen birbirinden ilgi çekici dizi reytiglerde üst sıralarda yer alabilmek istiyor. 21 Eylül salı günü tlevizyon kanallarında oldukça ilgi çekici yapımlar yer aldı. Dizi kategorisinde Masumlar Apartmanı, Ada Masalı, Baht Oyunu, Evlilik Hakkında Her Şey ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzleyicilerin en çok hanig diziyi izlediği ise merak ediliyor.

21 Eylül reyting sonuçları

21 Eylül Salı reyting sonuçları açıklandı. 21 Eylül 2021 reyting sonuçlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz....

21 Eylül 2021 AB-TOTAL reyting sonuçları

21 Eylül 2021 Salı reying sonuçları açıklandı. TOTAL, AB ve 20+ABC'de ilk 10'a giren programlar açıklandı. Buna göre total izleyici grubunda birincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert birinci oldu. AB Grubunda Masumlar Apartmanı zirvede yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı yer aldı. İşte 21 Eylül 2021 reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

Reyting nedir?

İngilizce rating sözcüğünden Türkçeleşmiş olan reyting bir şeyin değerlendirmesi veya derecelendirmesidir.

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir.

Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.