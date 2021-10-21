21 Ekim banka kredi faiz oranları | Konut kredisi düştü mü? Ev kredileri ne zaman düşer? Konut sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar bu hayallerinin gerçekleşmesi için banka faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Bankadan 300 bin lira kredi çeken bir vatandaş en düşük faiz oranı ile 10 yıllık vadede toplam ödeyeceği miktar 600 bin lirayı geçiyor. Durum böyle olunca pek çok kişi banka kredi oranlarının düşmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimi sonrası umutlanana ancak faizlerde beklediği indirimi bulamayanlar konut kredileri ne zaman düşer sorusuna yanıt arıyor.

21 Ekim banka kredi faiz oranları | Konut kredisi düştü mü? Ev kredileri ne zaman düşer? Konut sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar bu hayallerinin gerçekleşmesi için banka faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Bankadan 300 bin lira kredi çeken bir vatandaş en düşük faiz oranı ile 10 yıllık vadede toplam ödeyeceği miktar 600 bin lirayı geçiyor. Durum böyle olunca pek çok kişi banka kredi oranlarının düşmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimi sonrası umutlanana ancak faizlerde beklediği indirimi bulamayanlar konut kredileri ne zaman düşer sorusuna yanıt arıyor.

Döviz kuırlarında yaşanan yuıkarı yönlü hareket inşaat maliyetlerini arttırdı. Artan maliyetler karşısında daire fiyatları da son yıllarda adeta katlandı. Ev alma hayali kuran ve para biriktirne vatandaşların parası da sadece peşinata yeter oldu. Konut sahibi olmak için bankadan kredi çekmek ten başka çaresi olmayan vatandaşlar banka kredi faiz raonlarının düşmesini bekliyordu. Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesi ile umutlananlar Konut kredisi düştü mü? Ev kredileri ne zaman düşer? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Konut kredisi düştü mü?

Merkez Bankası'nın faaizleri yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmesi ile bir çok kişi konut kredisi faiz oranları düştü mü diye sormasına nede oldu. 21 Ekim'de 300 bin lira konut kredisi kullanacak olan bir vatandaş 10 yıl vade ile toplam 615.555,47 TL geri ödeyecek.

Kredi Tutarı: 300.000 ₺

Vade: 120 Ay

Aylık Ödeme: 5.108 ₺

Faiz Oranı: %1,37

Faiz Tutarı: 312.955,47 TL

Diğer Masraflar: 2.600,00 TL

Toplam Ödeme: 615.555,47 TL

21 Ekim banka kredi faiz oranları

Banka adı - Faiz Oranı - Vade

Vakıfbank %1,37 3 Ay 120 Ay

TEB %1,37 3 Ay 120 Ay615.555,47 TL

Akbank %1,37 1 Ay 120 Ay

Ziraat Bankası %1,37 3 Ay 120 Ay

Türkiye İş Bankası %1,38 3 Ay 120 Ay

Yapı Kredi %1,39 3 Ay 120 Ay

Garanti BBVA %1,44 3 Ay 240 Ay

QNB Finansbank %1,48 3 Ay 180 Ay

ING Bank %1,52 3 Ay 120 Ay

Fibabanka %1,64 3 Ay 120 Ay

Alternatif Bank %1,69 3 Ay 120 Ay

HSBC %1,74 3 Ay 120 Ay

ICBC Turkey %1,89 2 Ay 120 Ay

Araç kredisi (Taşıt kredisi) banka faiz oranları ne kadar oldu?

Akbank %1,55 - %1,59

ALJ Finans %1,83

Garanti BBVA %1,60 - %1,66

İş Bankası %1,54 - %1,59

Koçfinans i %1,55

İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

İşte güncel ihtiyaç kredisi faizleri;

Alternatif Bank 1.001 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,79

Anadolubank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,99

Fibabanka 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

Şekerbank 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay% 1,74 - %1,79

DenizBank 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,21

N Kolay 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

CEPTETEB 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

İş Bankası 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,34

Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

Konut kredisi nedir?

Ev sahibi olmak isteyenlerin bankaya başvurarak aldığı kredi türüne konut kredisi denir. Almak istenilen konut teminat altına alınarak müşerilere kredi verilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.