2023 Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Bakan Bilgin'den 9 bin lira açıklaması! 2022'nin son aylarına doğru yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zam oranı da pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gündem bir süredir asgari ücretin 9 bin TL civarına çıkmasının beklendiği yönünde tahminler yapılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücret tahminlerinin doğru olmadığını açıkladı.

2023 Asgari ücret 9 bin TL mi olacak? Bakan Bilgin'den 9 bin lira açıklaması! 2022'nin son aylarına doğru yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zam oranı da pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gündem bir süredir asgari ücretin 9 bin TL civarına çıkmasının beklendiği yönünde tahminler yapılıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücret tahminlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin asgari ücrette zaman zaman yapılan tahminlerin doğru olmadığını ifade etti. 2022'nin sonlarına gelindikçe pek çok kişi maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Milyonlarca asgari ücretli vatandaş da asgari ücrete 2023'te ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Bir süredir 9 bin lira iddiası gündemde yerini koruyordu. Bakan Bilgin'den 9 bin TL iddiasına yönelik bir açıklama geldi.

2023 Asgari ücret 9 bin TL mi olacak?

asgari ücretin Komisyon kararıyla belirlendiğini hatırlatarak, "Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim, kasım, aralık ayları sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Komisyon karar verecek. Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapıalcak zam oranı pek çok kesim tarafından merak ediliyor. Maaşlı çalışanlar artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarına ciddi oranda bir artış istiyor.