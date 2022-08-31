2022 ZARA indirimi ne zaman? Zara, Bershka, Pull and Bear indirim günleri başladı mı? 2022 ZARA mağaza ve internet indirimi ne zaman? Alışveriş tutkunlarının tercih ettiği markaların başında gelen Zara yılın belli dönemlerinde büyük indirim kampanyası başlatıyor. Zara indirim günlerine vatandaşların büyük ilgisi var. Yüzde 70'e varan indirimlerle Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti ve Oysho marka ürünleri almak isteyenler ZARA indirim günlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki 2022-2023 Zara indirim günleri ne zaman başlıyor?

İspanya merkezli moda devi İnditex bünyesinde yer alan Zara markası tüm dünyada biliniyor. Alışveriş tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği Zara mağazalarında fiyatlar son zamanlarda oldukça yükseldi. Ülkemizde döviz kurlarında yaşanan artış ve artan hayat pahalılığı tekstil ürünlerinin de fiyatının yükselmesine neden oldu. Zara mağazasında ,online uygulamada ve internet üzerinden Zara'nın indirimli ürünlerini almak isteyenler 2022 ZARA indirimi ne zaman? Zara, Bershka, Pull and Bear indirim günleri başladı mı? 2022 ZARA mağaza ve internet indirimi ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

2022 ZARA indirimi ne zaman?

Zara indirimleri yılın belli döenemlerinde duyuruluyor. Black Friday indirimlerini yanında Zara ürünlerine yılbaşında ve yaz döneminde büyük indirimler geliyor. Zara yılbaşı indirimi yeni yılın ilk perşembe günü yapılıyor. Ayrıca diğer büyük Zara indirim günleri ise Temmuz ayının ilk perşembe günü başlamaktadır.

Zara, Bershka, Pull and Bear indirim günleri başladı mı?

Zara markası yılın belli zamanlarında indirime girerek müşterilerini sevindiriyor. Dünyanın önde gelen tekstil ve giyim markalarından olan Zara başta olmak üzere H&M, Oysho, Pull and Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius gibi markalarda yüzde 60'a kadar indirim yapılıyor. İndirimler ve duyurular için ZARA'nın internet sitesini yakından takip edebilirsiniz.

2022 ZARA mağaza ve internet indirimi ne zaman?

Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home gibi İnditex grubu markalarda yılın çeşitli dönemlerinde indirim günleri uygukanıyor. İndirim haftasında ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle almak mümkün olabiliyor. 2022 Bershka-Zara indirim günleri 27 Kasım Cuma günü başlayacak.

İnditex indirimleri hangi markalarda geçerli?

İnditex grubuna bağlı olan birçok marka bu dönemde ciddi oranlarda indirime giriyor. İnditex grubuna dahil olan ve Zara yılbaşı indirimi gibi indirime girecek markalar Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home.

Zara hakkında

Zara , İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir.

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