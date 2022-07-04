2022 Zamlı engelli evde bakım maaşı ne kadar? 2022 Temmuz engelli-hasta-muhtaç aylığı kaç TL oldu? Engelli evde bakım parasına ne kadar zam geldi? 2022 Temmuz ayında milyonlarca memur, işçi, asgari ücretlinin maaşına zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan Temmuz yüzde 30 zam ile pek çok sosyal ödeneklerde de artışa gidilecek. Engelli evde bakım maaşı alan vatandaşlar da yeni zamlarla birlikte kendi maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte tahminlere göre 2022 Temmuz asgari ücret ile birlikte engelli evde bakım aylığı...

2022 Zamlı engelli evde bakım maaşı ne kadar? 2022 Temmuz engelli-hasta-muhtaç aylığı kaç TL oldu? Engelli evde bakım parasına ne kadar zam geldi? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 2022 yılında asgari ücrete gelen zamla birlikte devlet tarafından ödenen sosyal yardımlar ve sosyal ödeneklere de zam yapıldı. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam geldi. Asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 5.500 TL civarında oldu. Asgari ücerete gelen zam pek çok vatandaşın aldığı sosyal ödeneklerin miktarını da artıracak.

2022 Zamlı engelli evde bakım maaşı ne kadar?

2022 zamlı engelli evde bakım maaşına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 40.25 artışa göre 3 bin 302 liraya çıkarken, 2,5 puanlık iyileştirme yapılırsa 3 bin 360 lirayı aşması bekleniyor.

2022 Temmuz engelli-hasta-muhtaç aylığı kaç TL oldu?

Evde bakım yardımına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. İlerleyen günlerde engelli evde bakım parasının net ne kadar olacağının duyurulması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmasının ardından 2022 zamlı engelli maaşı ve engelli yakını aylığı şöyle oldu;

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların aylıkları 1.124 lira oldu.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanların ise maaşları 1.687 lira oldu.

Engelli aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Engelli yakını aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Engelli evde bakım maaşı nedir?

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Kurumlarda verilen bakım hizmetlerinin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Engelli evde bakım maaşı için nereye başvuru yapılır?

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmak gerekmektedir.

Engelli evde bakım parası için istenen belgeler neler?

Başvuruda, bakıma muhtaç engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlık Kurulu raporu, (Raporun Ağır Engelli Bakım Ücreti İçin Olmasına Dikkat Ediniz)

b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)

c) İkametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi) (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)

d) Çocuk için 2 resim

e) SSK-Emekli Sandığı-BAĞ-KUR kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri (SSK ve BAĞ-KUR

f) Eşler boşanmış ise boşanma belgesi

g) Bakım ücreti talebinde bulunan kişinin dilekçesi

h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri

Engelli maaşı alma şartları nelerdir?

En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.