2022 Yurtiçi Kargo zammı ne kadar? Yurtiçi kargo kurye yüzde kaç zam yaptı? Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından Yurtiçi Kargo'da çalışanlar düşük zam iddiası ile eylem başlattı. Çalışanlara enflasyonun da altında yüzde 17 oranında zam verildiği iddiası ile çalışanlar Varyap Plaza önünde eylem başlattı. Yurtiçi Kargo'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Yurtiçi Kargo 2022 zammı ne kadar?

2022 Yurtiçi Kargo zammı ne kadar? Yurtiçi kargo kurye yüzde kaç zam yaptı? Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarından Yurtiçi Kargo'da çalışanlar düşük zam iddiası ile eylem başlattı. Çalışanlara enflasyonun da altında yüzde 17 oranında zam verildiği iddiası ile çalışanlar Varyap Plaza önünde eylem başlattı. Yurtiçi Kargo'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Yurtiçi Kargo 2022 zammı ne kadar?

Bünyesinde binlerce çalışanı olan Yurtiçi Kargo'da çalışanlar düşük zam nedeniyle eylem başlattı. Yüzde 17 oranında zam yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan eylem şirketin ana binası önünde devam ediyor.

2022 Yurtiçi Kargo zammı ne kadar?

2022 yılında verilmesi gereken zammın erkene çekildiğinin vurgulandığı yazılı açıklamada, “Artan akaryakıt maliyetlerinden dolayı, Yurtiçi Kargo çatısı altında kargo dağıtım faaliyetinde yer alan, sözleşmeli statüde çalışan tedarikçilerimize 2022 yılında verilmesi gereken zam erkene çekilmiş, 1 Aralık 2021 tarihinde ortalamada yüzde 25 zam verilmiştir. 2022 yılı başında artan maliyetler tekrar gözden geçirilmiş ve 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle ortalamada yüzde 21 daha ek zam verilmiştir. Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir” ifadelerine yer verildi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: Birkaç tedarikçi tarafından “2022 yılında yüzde 17 zam yapıldı” şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, tamamen gerçekdışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Tedarikçilerimizin dışında tüm saha çalışanlarını, yan haklar hariç her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlatan, tüm saha personeline yüzde 40 zam yapan, ülkemizin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, 20 bin personeliyle ve tedarikçileriyle büyümeye devam edecek ve 40 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edecektir.”

Yurtiçi kargo kurye yüzde kaç zam yaptı?

Yurtiçi Kargo'nun çalışanları yüzde 17 oranında zam yapıldığı iddiası ile eylem başlatmıştı. Eylem sonrası Yurtİçi Kargo'dan yapılan açıklamada " Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır." denildi.

Yurtiçi Kargo hakkında

Yurtiçi Kargo, 1982 yılında İstanbul'da kurulmuş kargo şirketi.

İbrahim Arıkan tarafından Arıkanlı Holding çatısı altında kuruldu. Türkiye'deki ilk Türk kargo markasıdır. Başlangıçta Türkiye'ye, sonrasında KKTC'ye gönderiler yapan firma 1996 yılından itibaren yurt dışına gönderiler yapmaktadır.

2020 yılı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet noktaları vardır. 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 900'den fazla şubesi, 16.000'den fazla çalışanı ve 5000'in üzerinde araç filosu mevcuttur. Fransız posta şirketi La Poste şemsiyesi altında faaliyet gösteren çözüm ortağı Geopost ile birlikte 2003 yılından bu yana dünyada 220'den fazla noktaya uluslararası gönderi taşımaktadır.

Firmanın "'VIP, Gün Tercihli, Tahsilatlı Gönderi (Kapıda ödeme sistemi)" gibi hizmetleri vardır. Firma, 2006 yılında kargo paketlemesi hizmetlerine başlamıştır. Normal kargo poşeti, standart kutular, hediye kutuları, rulo tip paketler ve Türkiye'deki kargoculukta ilk olarak, kırılabilecek, hassas, elektronik eşyalar için Havalı Paket gibi paketleme alternatifleri vardır. 2011 yılından itibaren de İnternet Şube, iPad ve iPhone üzerinden online kargo işlem hizmetleri başlatmışlardır. .