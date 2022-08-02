2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak. Üniversite tercihleri ​​5 Ağustos 2022'de sona erecek ve ardından YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?