2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak. Üniversite tercihleri 5 Ağustos 2022'de sona erecek ve ardından YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022-08-02 10:45:38
YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihlerinden önce açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin verdiği bilgiye göre 22 Ağustos'ta kayıtlar başlayacak ve 5 Ağustos'ta seçim süreci sona erecek. Bu dönemde üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı öngörülürken milyonlarca aday "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" ?" Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Seçim sonuçları üniversite kayıt tarihlerinden önce duyurulacaktır. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yerleştirme Sonuçları internet üzerinden (https://sonuc.osym.gov.tr) adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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