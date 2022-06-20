2022 YKS soruları (sözel-sayısal) PDF indir | 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevapları indir | YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM indir seçeneği son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 2022 YKS sınavı 18 Haziran'da yapılan TYT oturumu ile başladı ve 19 Haziran'da devam eden AYT ve YDT oturumları ile sona erdi. Sınavın ardından adaylar kendi kişisel performanslarını değerlendirebilmek için YKS soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM 19 Haziran'da YDT testinin hemen ardından merakla beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarını duyurdu. Türkçe, Matematik, Edebiyat, Geometri, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Din YKS soruları ve cevapları hangileri?

2022 YKS soruları PDF indir | 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevapları indir | YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM indir seçeneği son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 2022 YKS sınavı 18 Haziran'da yapılan TYT oturumu ile başladı ve 19 Haziran'da devam eden AYT ve YDT oturumları ile sona erdi. Sınavın ardından adaylar kendi kişisel performanslarını değerlendirebilmek için YKS soruları ve cevaplarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM 19 Haziran'da YDT testinin hemen ardından merakla beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarını duyurdu. ÖSYM'nin sitesine giren adaylar YKS sorunlarına ve doğru cevaplarına bakarak sınavdan kaç net çıkardıklarını hesaplıyor.

Milyonlarca öğrenci hayallerindeki bölümü kazanabilmek için YKS sınavında ter döktü. Yılların emeğini ve stresini sadece bir kaç saate sığdıran adaylar sınavın sona ermesiyle kaç net yaptıklarını merak etmeye başladı. Üniversite yolunda YKS'ye giren adayların sıralamaları oldukça önemli. Bunun için de adayların tek bir neti onları yarışta on binlerce kişinin üstüne çıkarabilir. YKS'de sınav marotunun geride kalmasıyla adayların önünde şimdide de tercih maratonu bulunuyor.

2022 YKS soruları PDF indir

Milyonlarca kişinin katıldığı YKS sınavının ardından ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını yayınladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sıanvın ardından sosyal medya hesabından yaptığı palaşım ile milyonlarca kişiyi sevindirdi. Aygün "2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Erişime Açılmıştır." dedi.

2022 YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevapları indir

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 19 Haziran 2022 tarihinde saat 19.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2022 YKS TYT soru kitapçığı ve cevap anahatarı PDF

2022 YKS AYT soru kitapçığı ve cevap anahatarı PDF

YDT soruları ve cevapları

Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

2022 YKS'ye kaç kişi başvurdu

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: "YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."