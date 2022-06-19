2022 YKS ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları nasıl açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde tüm Türkiye ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınava girecek öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıdır. Peki 2022 YKS ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Üniversite sınavına girecek olanlar 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan oturumlara sırayla girmeye başladı. Dün sabah TYT sınavı yapılırken bugün aynı saatte AYT sınavı yapıldı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

YKS 2022 ne zaman açıklanacak?

YKS 2022 sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktır.

YKS sınav sonuçları nasıl açıklanacak?

Sınav sonuçları eskisi gibi evlere evrak olarak gönderilmemektedir. Adayların sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr ​​adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bunu mobil uygulama üzerinden de yapabilirsiniz.

Bu yıl alınan kararlar doğrultusunda YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL türlerinde puanın hesaplanabilmesi için TYT alanında 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanı hesaplaması, TYT puan türü için 150 ve SAY, SÖZ, EA VE DİL alanlarında 180 puanlık baraj kaldırıldı.

Bu nedenle sınava giren ve puan alan herkes tercih yapma hakkına sahip olacaktır. Bu yıldan itibaren puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı toplanarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaöğretim ortalamaları eklenerek yerleştirme puanında öne geçme şansı yakalanacak.

Bir diğer uygulama olan TYT puan hesaplaması yapılırken uygulanan temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartına devam edilecek. Eğer ki adayın TYT puanı yoksa AYT'den aldığı SAY, SÖZ,EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

Bu yıl yapılacak olan sınavdan itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvuru yapabilmek için bireylerin TYT puanları hesaplanacaktır. Bunun dışında özel yetenek sınavlarında taban puan istenip istenmeyeceği üniversitelerin kararına bırakılacak.