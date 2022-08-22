2022 YKS ek tercih yapılacak mı? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman? YKS ek yerleştirme kontenjanı hangi bölümde ne kadar boş var? 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile hiçbir yüksek öğretim programına yerleşemeyen adaylar merakla ek yerleştirmelerin başlamasını bekliyor. Birinci yerleştirmede üniversite kontenjanlarının neredeyse tamamının dolduğu açıklanmıştı. Bu açıklama ek tercihleri bekleyenleri endişelendirdi. Peki 2022 YKS ek yerleştirme yapılacak mı?

2022 YKS ek tercih yapılacak mı? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman? YKS ek yerleştirme kontenjanı hangi bölümde ne kadar boş var? 2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile hiçbir yüksek öğretim programına yerleşemeyen adaylar merakla ek yerleştirmelerin başlamasını bekliyor. Birinci yerleştirmede üniversite kontenjanlarının neredeyse tamamının dolduğu açıklanmıştı. Bu açıklama ek tercihleri bekleyenleri endişelendirdi. Peki 2022 YKS ek yerleştirme yapılacak mı?

2022 yılında yapılan YKS sınavına tüm zamanların katılım rekoru kırıldı. Baraj puanının kalkmasıyla 3 milyondan fazla aday YKS sınavında ter döktü. Hayallerindeki bölümü istedikleri üniversitede okumak için YKS'ye giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerini tamamlamıştı. Merakla beklenen yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla bir bölüme yerleşemeyen adaylar 2022 YKS ek tercihler ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

2022 YKS ek tercih yapılacak mı?

YKS yerleştirmelerinde neredeyse tüm kontenjanların dolduğu açıklaması ek tercihleri bekleyenleri üzdü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu açıkladı. YKS ek tercihlerin yapılması bekleniyor. Ancak tercihlerin ne zaman yapılacağına dair ise henüz net bir tarih belli değil.

YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan yüz binlerce kişi 2022 YKS ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. 2021 yılında bilşindiği üzere 2 tane ek yerleştirme işlemi uygulanmıştı. İlk ek yerleştirmeler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. 2022 yılında da ek yerleştirmelerin bu tarih aralığında başlaması oldukça muhtemel.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme (tercih) işlemleri için öncelikle üniveriste kayıt süresinin sona ermesi bekleniyor. Üniversite kazanan ancak kayıt olmaktan vazgeçenler boş kontenjanın artmasına neden olabilir. Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreden sonra boş kontenjanlar belli olacak ve buna göre ek tercih işlemleri açılacak.

YKS ek yerleştirme kontenjanı hangi bölümde ne kadar boş var?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen bilgilere göre; yerleştirme sürecindepuanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından 850 bini üniversitelere yerleşti. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Boş kalan kontenjan sayısı13 bine kadar düştü. Geçen yıl boş kontenjan sayısı 164 bindi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “YKS'ye başvuran ve yerleşen aday sayılarında artış söz konusudur. Geçen yıl açıköğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir.” dedi. .