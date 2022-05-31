2022 yılında Zilkade ayı ne zaman denk geliyor?

İnanan Müslümanlar tarafından haram kabul edilen Zilkade ayı merak konusu oldu. Zilkade ayının neden haram olduğu, tarihinin nereden geldiği ve önemi gibi pek çok detay araştırılıyor. İnternet te en çok cevap aranan sorular arasında, 2022 yılında Zilkade ayı hangi tarihe denk geliyor? Zilkade ayının anlamı nedir? Gibi sorular yer alıyor.

Müslüman aleminin haram kabul ettiği bazı dönemler vardır. Bunlardan biri de Zilkade ayıdır. İnanan Müslümanlar Zilkade ayını haram kabul eder ve bu dönemde bazı şeyleri yapmaz ya da belli ibadetleri yerine getirirler. Bu nedenle Zilkade ayı hakkında pek çok araştırma yapılmaktadır. Merak edilen konu başlıkları arasında, 2022 yılında Zilkade ayının ne zamana denk geldiği ve Zilkade ayının tarihi yer almaktadır. İşte Zilkade ayı hakkında merak edilen detaylar…

Zilkade ayı ne zaman?

Zilkade ayı Haziran ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şevval ayı 30 Mayıs Pazartesi günü sona erecek ve bu ayın sonu ile 31 Mayıs Salı günü Zilkada ayı başlayacak.

Zilkade ayının anlamı

Zilkade ayının ismi, milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Muhammet'in baba tarafından beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlenmiştir. Cahiliye döneminde haram sayılan aylardan birincisi Zilkade ayıdır. Bu ayda büyük ticari panayırlar düzenlenmiştir. Mekke'de ünlü Ukâz ve Mecenne panayırları Zilkade ayında kurulmuştur.

Zilakde ayında Kâbe'nin temellerinin Hz. İbrâhim ve İsmâil tarafından yükseltildiği, Hz. Mûsa'nın denizi yardığı, Hz. Yunus'un balığın karnından çıktığı rivayet edilir. Bu rivayetlerin doğruluğu tartışılmaktadır.

İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" ayetinde belirtilen otuz gün sürenin Zilkade ayı olduğu da varsayılır. Hendek savaşı, , Hz. Muhammet'in Zeyneb bint Cahş ile evliliği, Beni Kurayza Savaşı, Umre seferi ve Resûl-i Ekrem ve Meymûne bint Hâris'in evliliğinin bu ayda yapıldığı da söylenir. İki bayram arasında olduğu gerekçesiyle bu ay haram kabul edilir ve bu ayda nikah kıyılmayacağı söylenir. Fakat bu inanışın dini bir kaynağı yoktur ve hurafedir.