2022 Yılında hangi filmler sinemaya düşecek? 2022’nin enleri

2022 Yılında vizyona girecek filmler hangisidir? Sinema severler tarafından arama motorunda en çok araştırılan ve merak edilenler arasında 2022 yılının vizyona düşecek olan filmleri gelmekte. Yoğun bir iş temposundan sonra tatil günlerini değerlendirmek isteyenler sinemada izlenecek olan filmlerin neler olduğunu merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte tüm detaylar…

2022 YILINDA VİZYONA GİRECEK OLAN SİNEMA FİLMLERİ NELER? DC League of Super-Pets (2022) 20 Mayıs

Dog (2022) 18 Şubat

TurningRed (2022) 11 Mart

AquamanandtheLostKingdom (2022) 16 Aralık

Lightyear (2022) 17 Haziran

YouWon't Be Alone (2022) 1 Nisan

The Fabelmans (2022) 23 Kasım

HalloweenEnds (2022) 14 Ekim

The Texas ChainsawMassacre (2022) 18 Şubat

Ambulance (2022) 18 Şubat 2022

KnivesOut 2 (2022)

Marry Me (2022) 11 Şubat

DeepWater (2022) 15 Ekim

The Gray Man (2022)

DowntonAbbey: A New Era (2022) 18 Mart

The Northman (2022) 22 Nisan

Asteroid City (2022)

RedeemingLove (2022) 21 Ocak

Black Panther: WakandaForever (2022) 11 Kasım

Hotel Transylvania: Transformania (2022) 14 Ocak

Death on theNile (2022) 11 Şubat

Babylon (2022) 25 Aralık

Black Adam (2022) 29 Temmuz

The King'sDaughter (2022)

Don'tWorryDarling (2022) 23 Eylül

The Flash (I) (2022) 4 Kasım

Mission: Impossible 7 (2022) 30 Eylül

Moonfall (2022) 4 Şubat

Bullet Train (2022) 15 Temmuz

Top Gun: Maverick (2022) 27 Mayıs

Home Team (2022) 28 Ocak

John Wick: Chapter 4 (2022) 27 Mayıs

Avatar 2 (2022) 16 Aralık

Uncharted (2022) 18 Şubat

Jurassic World: Dominion (2022) 10 Haziran 2022 YILI FİLMLERİ Otel Transilvanya: Transformanya

Masal Zamanı

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

Luck

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

Dilberay

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

Morbius (2022)

DoctorStrange in theMultiverse of Madness (2022) .