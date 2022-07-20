2022 Yılında hangi filmler sinemaya düşecek? 2022’nin enleri
2022 Yılında vizyona girecek filmler hangisidir? Sinema severler tarafından arama motorunda en çok araştırılan ve merak edilenler arasında 2022 yılının vizyona düşecek olan filmleri gelmekte. Yoğun bir iş temposundan sonra tatil günlerini değerlendirmek isteyenler sinemada izlenecek olan filmlerin neler olduğunu merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte tüm detaylar…
2022-07-20 09:52:15
2022 YILINDA VİZYONA GİRECEK OLAN SİNEMA FİLMLERİ NELER?
- DC League of Super-Pets (2022) 20 Mayıs
- Dog (2022) 18 Şubat
- TurningRed (2022) 11 Mart
- AquamanandtheLostKingdom (2022) 16 Aralık
- Lightyear (2022) 17 Haziran
- YouWon't Be Alone (2022) 1 Nisan
- The Fabelmans (2022) 23 Kasım
- HalloweenEnds (2022) 14 Ekim
- The Texas ChainsawMassacre (2022) 18 Şubat
- Ambulance (2022) 18 Şubat 2022
- KnivesOut 2 (2022)
- Marry Me (2022) 11 Şubat
- DeepWater (2022) 15 Ekim
- The Gray Man (2022)
- DowntonAbbey: A New Era (2022) 18 Mart
- The Northman (2022) 22 Nisan
- Asteroid City (2022)
- RedeemingLove (2022) 21 Ocak
- Black Panther: WakandaForever (2022) 11 Kasım
- Hotel Transylvania: Transformania (2022) 14 Ocak
- Death on theNile (2022) 11 Şubat
- Babylon (2022) 25 Aralık
- Black Adam (2022) 29 Temmuz
- The King'sDaughter (2022)
- Don'tWorryDarling (2022) 23 Eylül
- The Flash (I) (2022) 4 Kasım
- Mission: Impossible 7 (2022) 30 Eylül
- Moonfall (2022) 4 Şubat
- Bullet Train (2022) 15 Temmuz
- Top Gun: Maverick (2022) 27 Mayıs
- Home Team (2022) 28 Ocak
- John Wick: Chapter 4 (2022) 27 Mayıs
- Avatar 2 (2022) 16 Aralık
- Uncharted (2022) 18 Şubat
- Jurassic World: Dominion (2022) 10 Haziran
2022 YILI FİLMLERİ
- Otel Transilvanya: Transformanya
- Masal Zamanı
- Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında
- Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
- Luck
- Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
- Dilberay
- Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
- Morbius (2022)
- DoctorStrange in theMultiverse of Madness (2022)
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