2022 YHT bilet fiyatları | Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar? 2022 yılına peş peşe zamlarla girdik. Son olarak köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamdan sonra Yüksek Hızlı Tren bilet ücretlerine de zam geldi. TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine yüzde 20 oranında zam geldi. Vatandaşların sıkça kullandı Ankara-İstanbul ve Konya-Ankara arası YHT bilet fiyatları bugünden itibaren arttı. Peki Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar? İstanbul-Eskişehir YHT bileti kaç TL oldu? İşte 2022 YHT zamlı bilet ücretleri...

2021 yılının son günlerinde gelen zam dalgası 2022'nin ilk günlerinde de devam etti. elektrik, su, doğalgaz, akaryakır ve otoyol ücretlerine gelen zamdan sonra bir zam da Yüksek Hızlı Tren seferlerine geldi. 2021 yılının en çok kullanılan kelimesi olan "zam" 2022 yılında da hayatımızda olacağını bizlere gösterdi. YHT seferlerini sıkça kullanan vatandaşlar Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

2022 YHT bilet fiyatları zam mı geldi?

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam gerçekleşti.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar?

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.

Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar?

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL'den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL'den 143 TL'ye yükseldi. Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.

2022 YHT bilet fiyatları

Eskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.

İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.

Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.

55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.

Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Sözcü

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