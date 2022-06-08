2022 Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? 2022 YMM ikinci dönem sınavı başvuru ne zaman? YMM başvuru ücreti ve başvuru koşulları neler?

2022 Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? 2022 YMM ikinci dönem sınavı başvuru ne zaman? YMM başvuru ücreti ve başvuru koşulları neler? Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 2022 yılının ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınav tarihi belli oldu. Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin katılacağı sınavın başvuru şartları da merak ediliyor.