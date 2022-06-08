2022 Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? 2022 YMM ikinci dönem sınavı başvuru ne zaman? YMM başvuru ücreti ve başvuru koşulları neler?
2022 Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? 2022 YMM ikinci dönem sınavı başvuru ne zaman? YMM başvuru ücreti ve başvuru koşulları neler? Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 2022 yılının ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınav tarihi belli oldu. Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin katılacağı sınavın başvuru şartları da merak ediliyor.
2022-06-08 12:38:48
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 2022 yılında yapıalcak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavının tarihlerini duyurdu. Peki 2022 Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? 2022 YMM ikinci dönem sınavı başvuru ne zaman? YMM başvuru ücreti ve başvuru koşulları neler?
2022 Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman?
2022 ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları, 20-29 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
2022 YMM ikinci dönem sınavı başvuru ne zaman?
TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 13 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 27 Haziran-18 Temmuz dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor. Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.
YMM başvuru ücreti ve başvuru koşulları neler?
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.
Yeminli Mali Müşavirlik Başvuru Belgeleri
Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınır.)
Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi
TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,
Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
1 Adet Biyometrik fotoğraf
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi
Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)
Taahhütname,
Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır.)
Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösteren belgeler
Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuru ücreti ne kadar?
Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 275 lira ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.750 lira ödemeleri gerekir.
Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.
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