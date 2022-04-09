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TIMETURK / GENEL / 2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak? YDS-1'de en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? YDS'ye saat kaçtan sonra içeri alınmaz?

2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak? YDS-1'de en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? YDS'ye saat kaçtan sonra içeri alınmaz?

2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak? YDS-1'de en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? YDS'ye saat kaçtan sonra içeri alınmaz? Binlerce kişi 10 Nisan Pazar günü yapılacak YDS sınavında ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) geniş katılımlı sınavlarından biri olan YDS sınavı için adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

3 Saat Önce
2022-04-09 13:03:39
2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak? YDS-1'de en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? YDS'ye saat kaçtan sonra içeri alınmaz?

2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak? YDS-1'de en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? YDS'ye saat kaçtan sonra içeri alınmaz? Binlerce kişi 10 Nisan Pazar günü yapılacak YDS sınavında ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) geniş katılımlı sınavlarından biri olan YDS sınavı için adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022 YDS/1) bu yl binlerce aday katılacak. Sınava girecek olan adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken sınav başlama saati ve salona en geç giriş saati merak ediliyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den duyuru geldi.

2022 YDS sınavı saat kaçta başlayacak?

Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

YDS-1'de en geç kaçta okulda olmak gerekiyor?

ÖSYM YDS'ye girecek adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS'ye girerken hangi belgeler gerekiyor?

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

YDS'de emanetçiler açık mı?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

YDS nedir?

YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen[1] ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Boşluk Doldurma, Çeviri, Diyalog,Yakın Anlam ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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