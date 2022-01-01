2022 uzlaştırıcı asgari ücret tarifesi | 2022 uzlaştırıcı ücreti ne kadar? 2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre uzlaştırıcılara ödenecek asgari tutar belli oldu. İşte 2022 yılı Adalet Bakanlığı uzlaştırıcı ücret tarifesi...

2022 uzlaştırıcı asgari ücret tarifesi | 2022 uzlaştırıcı ücreti ne kadar? 2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre uzlaştırıcılara ödenecek asgari tutar belli oldu. İşte 2022 yılı Adalet Bakanlığı uzlaştırıcı ücret tarifesi...

2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzlaştırmacılara ödenecek 2022 ücretleri de belli olmuş oldu.

2022 uzlaştırıcı asgari ücret tarifesi

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 200-300 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 1203-1404 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 300-400 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 400-500 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 500-601 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 601-700 lira arasında ücret ödenecek.

Uzlaştırma nedir?

Uzlaştırma, bağımsız ve objektif üçüncü bir kişinin, uyuşmazlığın taraflarına, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Uzlaştırıcı, sürecin işleyişinde ve sonucun elde edilmesinde arabulucuya göre daha etkindir. Uzlaştırmacının asli işlevi, tarafların çıkarlarının korunmasını sağlayan ve hedefleyen çözüm seçenekleri üretip sunmaktır. Arabuluculuk yönteminin aksine uzlaştırmada hak ve haklılık temel alınır; gelecek değil, daha ziyade geçmişteki durum gözetilir. Uzlaştırma arabuluculuğa göre daha az esnek ve daha çok hukuk kurallarının gölgesinde gerçekleşir. Arabuluculuk, tarafsız üçüncü kişinin becerisi ile taraflar arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir süreç olduğu hâlde; uzlaştırma, ortaya bir karar çıkartılmasını hedefleyen daha statik ve daha kuralcı bir süreçtir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.