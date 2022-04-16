2022 Üniversite sınavı ne zaman?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Son alınan kararla YKS'de üniversiteye giriş için uygulanan puan barajları kaldırılırken, bazı bölümlerdeki sıralama barajları da geçerliliğini koruyor. Şimdi ise gözler 2022 YKS takviminde. Peki, 2022 YKS oturumu ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için başvuru süreci sona erdi. Şimdi ise sınava geri sayım başladı.

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.



AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.



YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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