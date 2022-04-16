DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman polisine büyük tepki! 13 yaşındaki Türk çocuğa böyle müdahale ettiler
Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar çatıştı; 10 yaralı
Maradona’nın forması satışa çıkarılacak
ABD'de haftada 4 gün çalışılacak
Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Çocuk parkına ateş açıldı; 1 çocuk yaralandı
Fransız ordusunda Bayraktar TB2 benzeri girişim
Okul ve restoranlar için hayat kurtaran 'Heimlich' afişi
Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle | Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?
Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti
Kaderimin Oyunu 17. bölüm izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm (17.bölüm) tek parça full HD izle
Rusya: Mariupol'de kontrolü ele geçirdik
Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?
Aziz 21. bölüm izle | Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle | Youtube Aziz son bölüm tek parça izle
Rusya: Batı'nın silahlarını taşıyan kargo uçağı vuruldu

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / GENEL / 2022 Üniversite sınavı ne zaman?

2022 Üniversite sınavı ne zaman?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Son alınan kararla YKS'de üniversiteye giriş için uygulanan puan barajları kaldırılırken, bazı bölümlerdeki sıralama barajları da geçerliliğini koruyor. Şimdi ise gözler 2022 YKS takviminde. Peki, 2022 YKS oturumu ne zaman?

2 Saat Önce
2022-04-16 22:49:45
2022 Üniversite sınavı ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için başvuru süreci sona erdi. Şimdi ise sınava geri sayım başladı.

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş