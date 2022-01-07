2022 Trafik sigortası tavan fiyatları | 2022 Trafik sigortası en fazla ve en ucuz ne kadar? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri zorunlu trafik sigortası maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ediyordu. Son yaşanan gelişmeye göre trafik sigortasındaki tavan prim önümüzdeki aydan itibaren yüzde 20 oranında artacak.

2022 Trafik sigortası tavan fiyatları | Milyonlarca araç sahibi 2022 yılında trafik sigorrtası tavan fiyatalarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte Şubat ayından itibaren rafik sigortasındaki tavan primleri yüzde 20 oranında artacak. Peki 2022 Trafik sigortası en fazla ve en ucuz ne kadar olacak? İşte 2022 trafik sigortası fiyatlarına dair detaylar...

1 Şubat tarihinden itibaren trafik sigortasıyla ilgili ödenecek rakamlar değişiyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yapılan değişiklikle birlikte, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat 2022'den itibaren yüzde 20 oranında artırıldı. Buna göre trafik sigortasındaki tavan prim önümüzdeki aydan itibaren yüzde 20 oranında artacak. Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL'den az olamayacağı, bu primin 32 TL'sinin acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı.

2022 Trafik sigortası tavan fiyatları

Hürriyet'ten Noyan Doğan trafik sigortalarına ilişkin önemli değerlendirlemelerde bulundu. Noyan yazısında şunları belirtti: Otomobillerde; İstanbul'da, 4. kademe denilen ilk kez sigorta yaptıracaklar, 2022'nin şubat ayında trafik sigortasına 2.236 lira ödeyecekler. 7. kademe denilen hasarsız sürücülerin sigorta primi ise şubat ayında 1.300 lira olacak. Senede üç-beş kazaya karışan hasarlı sürücünün primi ise 5.500 liraya çıkacak. Ankara'da, şubat ayında, 4. kademede olan bir sürücü sigortaya 2.172 lira, 7. kademedeki sürücü 1.194 lira, hasarlı sürücü ise 5.433 lira ödeyecek. 2021 aralık ayında trafik sigortasında Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu gibi illerde uygulanan en düşük fiyat olan 894 lira, şubat ayından itibaren 1.100 liraya çıkacak.

Trafik sigortası fiyatları Ocak 2022

Sigorta Şirketleri İstanbul Ankara Diğer İller

Ankara Sigorta 1081 TL 998 TL 974 TL

Unico Sigorta 1099 TL 1046 TL 1003 TL

Bereket Sigorta 1105 TL 1076 TL 1032 TL

Sompo Japan Sigorta 1107 TL 1103 TL 1097 TL

Groupama Sigorta 1109 TL 1076 TL 1017 TL

Türkiye Sigorta 1123 TL 1093 TL 1047 TL

Mapfre Sigorta 1139 TL 1107 TL 1066 TL

Ray Sigorta 1151 TL 1115 TL 1070 TL

HDI Sigorta 1156 TL 1130 TL 1087 TL

Allianz Sigorta 1168 TL 1130 TL 1068 TL

Türk Nippon Sigorta 1190 TL 1141 TL 1110 TL

Anadolu Sigorta 1210 TL 1187 TL 1075 TL

Ak Sigorta 1221 TL 1179 TL 1055 TL

Quick Sigorta 1247 TL 1259 TL 1121 TL

Ortalama Fiyat 1150 TL 1117 TL 1059 TL

Trafik sigortası nedir?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da kısaca trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için sigortadır. Trafik sigortasının amacı herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak- kısmen veya tamamen karşılar. Araç sigortasının özel şartları her bölgede yasal düzenlemeler ile değişebilmektedir.

Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince karayoluna çıkan tüm motorlu araçlar tarafından yaptırılması zorunludur.[1] Polis kontrollerinde araçlarda bulunması beklenen belgelerden biri, trafik sigortası poliçesidir.

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve karayolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.

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