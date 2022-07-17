2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru ücreti ne kadar, hangi ilde yapılıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, düşük ve orta gelirli ailelere uygun ödeme koşulları ve düşük taksitlerle konut satışı yapacağını duyurdu. 24 ilde 3.151 konut için gözler TOKİ başvuru tarihine çevrildi. Peki, Dar ve orta gelirli ailelere ucuz konut imkanı sunan Toki 2022'ye nasıl başvurulur, hangi ilde başvuru ücreti ne kadar, ödemeler nerede ve nasıl yapılacak? İşte TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuru koşulları ve tarihleri...

TOKİ, 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkaracağının müjdesini verdi. 18 Temmuz itibariyle başvuruları başlayacak olan TOKİ ucuz konut projeleri ile dar ve orta gelirli aileler için büyük bir fırsat olacak. Düşük taksitli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli aileler, "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak ve şartlar neler?" sorularına cevap arıyor.

2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

24 il için TOKİ ucuz konut başvuruları başlayacak ve ardından kura çekilecek. Her il için tarih değişirken, başvuru süreci 18 Temmuz'da başlayacak ve 4 Ağustos'a kadar sürecek.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar, hangi ilde yapılıyor?

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL'den başlayacağı açıklandı.

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den, taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.

Van'da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.

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