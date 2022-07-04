2022 Temmuz zamlı en düşük hemşire maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz hemşire-ebe lise-üniversite mezunu en az maaş kaç TL? 2022 Temmuz ayında milyonlarca çalışanın maaşına zam yapıldı. Memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce hemşire ve ebe de 2022 yılında yapılan zamlardan sonra en düşük hemşire maaşının ne kadar kaç TL olduğunu araştırmaya başladı. Yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkının toplamıyla memurlara yüzde 41 oranında zam yapılacak. Peki en düşük lise-2 yıllık (önlisans) 4 yıllık (lisans) üniversite mezunu hemşire maaşı ne kadar?

2022 Temmuz zamlı en düşük hemşire maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz hemşire-ebe lise-üniversite mezunu en az maaş kaç TL? soruları şu sıralar binlerce hemşire ve ebe tarafından sorulmaya başlandı.

Milyonlarca memurun merakla beklediği Haziran enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre memurlara yapılacak zam oranı da netleşti. Memurlar yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. 2022 Ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam alan memurlar 2022 Temmuz ayında ise açıklanan verilere göre yüzde 41,85 oranında zam alacak. Ancak bu rakama ek zamlar dahil değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." demişti. Dolayısıyla memurların ek zam beklentisi de devam ediyor.

2022 Temmuz zamlı en düşük hemşire maaşı ne kadar oldu?

2022 yılı Temmuz ayından itibaren memurlar yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak. Buna göre hemşire maaşlarına da eğer ek zam gelmezse yüzde 41.85 oranında zam yapılacak.

2022 Temmuz hemşire-ebe lise-üniversite mezunu en az maaş kaç TL?

2022 yılında üniversite mezunu derecesinde Lisans-5/1 hemşire 2022 ocak ayında 6.390 TL maaş aıyordu. Ocak ayında yapılan zamla birlikte 5-1 hemşire maaşı 8147 TL'ye çıktı. Temmuz zammı ile birlikte bu rakamın yüzde 40-42 oranında artması bekleniyor.

Lisans mezunu 5/1 kademe ve derecedeki bir hemşire 2022 Ocak ayında 8351TL maaş alıyordu. 2022 Temmuz ayında ise gelen zamlardan sonra 11.845 TL maaş alacak.

Lisans emzunu 9/1 kademe ve derecedeki bir hemşire Ocak ayında 7.434 TL maaş alıyordu. Yüzde 35 ile yüzde 40-42 arasında memur zammı yapılırsa hemşire 9'a 1 maaşı da 10 bin 100 TL ile 10 bin 300 seviyesine çıkacaktır.