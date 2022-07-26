2022 Temmuz Sağlık Bakanlığı sabit ek ödeme ne kadar? Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker sabit ek ödeme kaç TL? Derece ve kademeye göre sabit ek ödeme

Derece ve kademeye göre 2022 sabit ek ödeme | 2022 Temmuz Sağlık Bakanlığı sabit ek ödeme ne kadar? Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker sabit ek ödeme kaç TL? Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli binlerce sağlık çalışanı Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Yüzde 42 oranında yapılan zam ile sağlık personelleri sabit ek ödeme oranlarında ne kadar artış olduğunu merak edip araştırmaya başladı. 2022 Temmuz sabit ek ödemeler belli oldu.

Derece ve kademeye göre 2022 sabit ek ödeme | 2022 Temmuz Sağlık Bakanlığı sabit ek ödeme ne kadar? Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker sabit ek ödeme kaç TL? Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli binlerce sağlık çalışanı Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Yüzde 42 oranında yapılan zam ile sağlık personelleri sabit ek ödeme oranlarında ne kadar artış olduğunu merak edip araştırmaya başladı. 2022 Temmuz sabit ek ödemeler belli oldu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan binlerce çalışan 2022 Temmuz ayından sonra yapılan maaş zamları ile ek döemelerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Hemşireler, sağlık memurları, ebeler, tekniker ve teknisyenler gibi pek çok sağlık çalışanının ek ödemeleri de gelen zamlarla birlikte arttı. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı ek ödemeler ne kadar oldu?

2022 Temmuz Sağlık Bakanlığı sabit ek ödeme ne kadar?

Temmuz ayında memurlara yapılan yüzde 42 zammın ardından sağlık çalışanları sabit ek ödeme oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyordu. İşte SHS sabit ek ödeme en düşük 3396,79 olarak ortaya çıkyıro.

Derece ve kademeye göre sabit ek ödeme

1-2 DERECE SHS SABİT EK ÖDEME 4340,34

3-4 DERECE SHS SABİT EK ÖDEME 3962,32

5-7 DERECE SHS SABİT EK ÖDEME 3585,50

7+ DERECE SHS SABİT EK ÖDEME 3396,79

Sabit Ek ödeme nedir?

Sağlık hizmetleri sınıfında göre yapan sağlık personeline, döner sermaye bütçesinden ve herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın; maaşla birlikte ödenen ek ödemeye, sabit ek ödeme denir.

Sabit ek ödeme, aslında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinde yer alan “ek ödeme” tanımı kapsamındadır. Sağlık personeline ek ödeme yerine, sabit ek ödeme / döner sermaye ödemesi yapılır. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 45. maddesi hükmü gereğince tabip dışı personelin ek ödeme oranları 20 puan artırılmıştır.

Sabit Ek Ödeme ne zaman güncellenir?

Sağlık personeli minimum sabit ek ödeme miktarları, yılda iki kez; ocak ayı ve temmuz aylarında belirleniyor. Yeni tutarlar belirlenirken toplu sözleşme kapsamındaki zam oranları, enflasyon oranı ve gündeme gelmesi durumunda ekstra zamlar dikkate alınıyor. Belirlenen ve ilan edilen tutarlar, yılın ilk altı ayı ve son altı ayı olmak üzere; altı aylık periyotlar dahilinde geçerli oluyor. .