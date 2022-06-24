2022 Temmuz çocuk yardımı ne kadar? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk parası kaç TL? Memur Temmuz'da çocuk yardımı ne kadar olacak?
2022 Temmuz çocuk yardımı ne kadar? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk parası kaç TL? Memur Temmuz'da çocuk yardımı ne kadar olacak? 2022 yılı Temmuz ayı milyonlarca çalışanın maaşının ve sosyal gelirlerinin yeniden hesaplanacağı aydır. Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve çalışan maaşını zamlı olarak alacak. Aynı zamanda sosyal yardımlarda zamlanacak. Devletten çocuk parası alan çalışanlar Temmuz ayında çocuk yardımının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.
2022-06-24 12:09:34
2022 Temmuz çocuk yardımı ne kadar? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk parası kaç TL? Memur Temmuz'da çocuk yardımı ne kadar olacak? 2022 yılı Temmuz ayı milyonlarca çalışanın maaşının ve sosyal gelirlerinin yeniden hesaplanacağı aydır. Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve çalışan maaşını zamlı olarak alacak. Aynı zamanda sosyal yardımlarda zamlanacak. Devletten çocuk parası alan çalışanlar Temmuz ayında çocuk yardımının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.
2022 yılının başında asgari ücrete yapılan zamlar, memur ve emkli maaşlarına yapılan zamlardan sonra sosyal yardımlarda belli olmuştu. Pek çok kişinin yararlandığı çocuk yardımı parası da yılda iki kez zamlanıyor. Temmuz ayı yaklaşırken memurlar ve çalışanlar 2022 çocuk yardımının ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı.
2022 Temmuz çocuk yardımı ne kadar?
2022 yılı ocak ayında 0-6 yaş arası çocuğu olanlara 117 TL çocuk yardımı parası ödeniyordu. Aynı şekilde 6 yaş ve üzeri çocuğu olan çalışanlara da 58.86 TL sosyal yardım ödemesi yapılıyordu. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zam kesinleişince çocuk yardımlarının ne kadar olacağına dair de bir hesaplama ve duyuru yapılacaktır.
0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk parası kaç TL?
- 0-6 yaş arası 117,72 TL
- 6 yaş ve üzeri 58,86 TL
Memur Temmuz'da çocuk yardımı ne kadar olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada memurlara en az yüzde 40 oranında zam geleceğini açıkladı. Nebati duyurusunda "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." dedi. Bu açıklamanın ardından çocuk yardımlarının ne kadar olacağı da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022 Temmuz çocuk yardımı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
YORUMLAR (0)