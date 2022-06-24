2022 Temmuz çocuk yardımı ne kadar? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk parası kaç TL? Memur Temmuz'da çocuk yardımı ne kadar olacak? 2022 yılı Temmuz ayı milyonlarca çalışanın maaşının ve sosyal gelirlerinin yeniden hesaplanacağı aydır. Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve çalışan maaşını zamlı olarak alacak. Aynı zamanda sosyal yardımlarda zamlanacak. Devletten çocuk parası alan çalışanlar Temmuz ayında çocuk yardımının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

2022 yılının başında asgari ücrete yapılan zamlar, memur ve emkli maaşlarına yapılan zamlardan sonra sosyal yardımlarda belli olmuştu. Pek çok kişinin yararlandığı çocuk yardımı parası da yılda iki kez zamlanıyor. Temmuz ayı yaklaşırken memurlar ve çalışanlar 2022 çocuk yardımının ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı.

2022 Temmuz çocuk yardımı ne kadar?

2022 yılı ocak ayında 0-6 yaş arası çocuğu olanlara 117 TL çocuk yardımı parası ödeniyordu. Aynı şekilde 6 yaş ve üzeri çocuğu olan çalışanlara da 58.86 TL sosyal yardım ödemesi yapılıyordu. Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zam kesinleişince çocuk yardımlarının ne kadar olacağına dair de bir hesaplama ve duyuru yapılacaktır.

0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuk parası kaç TL?