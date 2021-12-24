2022 taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? İstanbul taksi 2022 açılış ücreti kaç TL? sorusu pek çok İstanbullu tarafından soruluyor. İstanbulluları ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul'ta toplu taşıma, servis ve taksi ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Talep UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 36 oranında zam yapıldı. Taksi fiyatları da 2022 yılında zamlı olacak. Peki İstanbul'da taksiye ne kadar zam geldi?

2022 taksi kısa mesafe ücreti ne kadar? İstanbul taksi 2022 açılış ücreti kaç TL? sorusu pek çok İstanbullu tarafından soruluyor. İstanbulluları ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstanbul'ta toplu taşıma, servis ve taksi ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Talep UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma yüzde 36 oranında zam yapıldı. Taksi fiyatları da 2022 yılında zamlı olacak. Peki İstanbul'da taksiye ne kadar zam geldi?

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi.

İstanbul taksi 2022 açılış ücreti kaç TL?

Yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi.

2022 taksi kısa mesafe ücreti ne kadar?

Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yılbaşından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 36 zam

İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı.

UKOME Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.