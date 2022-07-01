2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor All Star finalinde büyük ödülü kim kazandı?

Survivor şampiyonu dün gece yapılan SMS oylamasının ardından açıklandı. Survivor'da finale kalan Adem ile Nisa arasında heyecanlı bir SMS yarışı yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce ekran macerasına başlayan Survivor 2022 All Star hayranlarıyla buluşan sezonun son bölümünde, şampiyonluk mücadelesini tamamlayan ve final biletini alan Nisa ve Adem, SMS oylamasına gitti. Survivor finali Tersane İstanbul'da yapıldı. Acun Ilıcalı ise finale kalan iki yarışmacıya tatil ödülü verildiğini söyledi. Peki Survivor'da kim şampiyon oldu? İşte Survivor finalinde şampiyon olan isim