2022 Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor All Star finalinde büyük ödülü kim kazandı?
Survivor şampiyonu dün gece yapılan SMS oylamasının ardından açıklandı. Survivor'da finale kalan Adem ile Nisa arasında heyecanlı bir SMS yarışı yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce ekran macerasına başlayan Survivor 2022 All Star hayranlarıyla buluşan sezonun son bölümünde, şampiyonluk mücadelesini tamamlayan ve final biletini alan Nisa ve Adem, SMS oylamasına gitti. Survivor finali Tersane İstanbul'da yapıldı. Acun Ilıcalı ise finale kalan iki yarışmacıya tatil ödülü verildiğini söyledi. Peki Survivor'da kim şampiyon oldu? İşte Survivor finalinde şampiyon olan isim
2022-07-01 08:15:40
Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor 2022 All Star'da sona gelindi. Final heyecanı, şampiyonluk hikayesine ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'da canlı olarak yaşandı. Nisa ve Adem'in aylarca süren birincilik mücadelesinin tamamlandığı özel gecede Survivor All Star finalistleri büyük bir coşkuyla mekana katıldı.
Büyük maceranın sona erdiği yarışmanın ilk dakikalarında iki olağanüstü yarışmacı için SMS oylaması yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde SMS oylaması sona erdi ve finalistler son kez duygularını dile getirerek birbirlerine şans dilediler.
Aylar süren mücadele sonunda, en fazla SMS oyunu alarak, Survivor All Star şampiyonu halktan gelen oy sonuçlarına göre Nisa oldu.
Survivor birincisi olarak kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı son kez duygularını ifade ederek şunları söyledi; "Allah hepinizden razı olsun. Rüyada gibiyim. Herkese çok teşekkür ederim ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi.
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