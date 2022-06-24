2022 Survivor finali ne zaman? Survivor finali nerede yapılacak?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin merakla beklenen büyük final tarihini açıkladı. Dominik'te 6.5 aydır devam eden Survivor macerası, İstanbul'daki finalle sona erecek. Survivor'da Nagihan, Batuhan, Adem, Hikmet, Nisa ve Ayşe, büyük finalde canlı yayında şampiyon olmak için sms oylamasına çıkacak. Peki Survivor büyük final ne zaman? Survivor final bölümü hangi gün TV8'de yayınlanacak?

Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar finale ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor. Öte yandan izleyiciler Survivor 2022 final tarihini merak ediyor. Survivor'da 2021 sezonu 25 Haziran 2021'de 129 bölüm yayınlanarak sona erdi. Ancak bu sezon rekabetin biraz daha uzun sürmesi bekleniyor. Peki Survivor 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor All Star finaline kaç gün kaldı, final nerede yapılacak?

2022 Survivor finali ne zaman?

Survivor All Star finali 30 Haziran Perşembe akşamı TV8 ekranlarında olacak. Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Survivor finali nerede yapılacak?

Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel'den 4 yarışmacı elenecek. Elenen yarışmacıların ardından İstanbul'da yapılacak büyük finalde iki isim SMS ile canlı olarak oylanacak.