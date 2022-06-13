2022 Survivor All Star finali ne zaman? Survivor All Star 2022 finali nerede olacak?

Survivor 2022 Allstar yarışmacıları elendikten sonra geriye 9 kişi kaldı. Bu da Survivor 2022 Allstar finalinin yaklaştığını gösteriyor. Peki Survivor Allstar finali ne zaman? Nerede yapılacak? Detaylar burada!

Survivor Allstar yarışı hız kesmeden devam ediyor. İzleyiciyi heyecan içinde bırakan kıyasıya rekabet, seyirciyi ekrana kilitler. Ünlülerin gönüllülerinden oluşan bir ekip olarak başlayan yarışma, artık bireylere dönüşecek. 9 yarışmacı şampiyon olmak için her parkurda performanslarını artırıyor. 8 yarışmacı kaldığında artık bire bir yarışacaklar. Peki Survivor Allstar final tarihi belli oldu mu?

En son Anıl'ın elenmesiyle 9 kişi kalan yarışmacılar son düzlükte. Rekabet iyice arttı. İzleyicilerin final ne zaman sorusu cevap buldu.

Survivor finali ne zaman nerede?

Survivor Allstar 2022 finali için geri sayım başladı. Yarı finaller 28 Haziran'da, şampiyon ise 29 Haziran'da güzel bir finalle açıklanacak. Acun Ilıcalı, finalin nerede yapılacağını açıklamadı. Galataport'ta yapılması bekleniyor.