2022 Sağlık Bakanlığı banka promosyon | Hemşire, Ebe, Teknisyen, Tekniker, banka maaş promosyonu ne kadar? Bu sene promosyon verilecek mi? Sağlık Bakanlığı'nda görevli binlerce personel 2022 yılında maaş promosyonu alıp alamayacaklarını merakla bekliyor. Pek çok kurum artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeni ile yükselen maaşlar karşısında promosyonların yetersiz olduğu gerekçesiyle banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Peki 2022 yılında Sağlık Bakanlığı (Hemşire, Ebe, Teknisyen, Tekniker, Doktor) banka promosyonu ödenecek mi?

2022 Sağlık Bakanlığı banka promosyon | Hemşire, Ebe, Teknisyen, Tekniker, banka maaş promosyonu ne kadar? Bu sene promosyon verilecek mi? Sağlık Bakanlığı'nda görevli binlerce personel 2022 yılında maaş promosyonu alıp alamayacaklarını merakla bekliyor. Pek çok kurum artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeni ile yükselen maaşlar karşısında promosyonların yetersiz olduğu gerekçesiyle banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Peki 2022 yılında Sağlık Bakanlığı (Hemşire, Ebe, Teknisyen, Tekniker, Doktor) banka promosyonu ödenecek mi?

En çok personelin çalıştığı kamu kuruluşlarından birisi de Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı personelleri son günlerde oldukça fazla tartışılan maaş banka promosyonlarından güncelleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı banka promosyon anlaşmasının 2022 yılında yenilenip yenilenmeyeceği merak ediliyor.

2022 Sağlık Bakanlığı banka promosyon

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yüksek promosyon beklentisi var. İBB ve ABB personellerine verlien 27 bin TL'lik maaş promosyonlarının ardından Sağlık Bakanlığı personelleri de beklentilerini artırdı. Özellikle üniversite hastaneleri başta olmak üzere yapılan rekor promosyon anlaşmalarının ardından Sağlık Bakanlığının promosyon talimatı sonrasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir ilimizde yürütülen görüşmelerden sonuç alındı ve sağlık personellerine maaş promosyonu için anlaşma sağlandı. Samsun'da görev yapan yaklaşık 15 bin sağlık çalışanına 27 bin Türk Lirası promosyon ödeneceği açıklandı.

Hemşire, Ebe, Teknisyen, Tekniker, banka maaş promosyonu ne kadar?

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere üç bakanlıkta çalışanlara verilecek promosyon ücretinde 45 bin liraya yakın olacağı iddia ediliyor.

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği promosyon güncellemesi ile ilgili, Sağlık Bakanlığından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda, bakanlığın bu konuda merkezi çalışma yürüttüğü ve sağlık çalışanları için en iyi sonucun verileceğini aktarılmıştı. Bakanlığa bağlı kurumlarda çalışanlara verilecek promosyon ücretinin 45 bin liraya yakın olacağı iddia ediliyordu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile bankalar arasında yapılan görüşmede sağlık pesonellerini sevindiren bir karar çıktı. Samsun'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli yaklaşık olarak 14 bin 657 sağlıkçıya tek seferde 27.000 TL'lik banka maaş promosyon ödemesi yapılacak. Banka promosyonunun tek seferde peşin olarak hesaplara yatacağı öğrenildi.

Hangi kurum ne kadar promosyon verdi?

Emekli promosyonu: 10 bin TL

Türk Hava Yolları 2022 promosyon anlaşması: 40 bin TL

Emniyet Genel Müdürlüğü (Polisler): 27 bin TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli: 27 bin TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli: 27 bin TL

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.