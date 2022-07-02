2022 rapor parası ne kadar? 2022 Temmuz zamlı rapor parası (Geçici iş göremezlik ödeneği) kaç TL oldu? Zamlı Temmuz rapor ücreti kaç lira oldu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 Temmuz asgari ücret ara zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'da kameralar karşısına geçerek zamlı yeni asgari ücreti açıkladı. Net 5.500 TL olan asgari ücret pek çok sosyal ödeneğin de artmasına vesile oldu. Bunlardan biri de rapor parası. 2022 Temmuz ayında rapor parası da zamlandı. Peki yeni rapor parası ücreti ne kadar oldu?

2022 rapor parası ne kadar? 2022 Temmuz zamlı rapor parası (Geçici iş göremezlik ödeneği) kaç TL oldu? Zamlı Temmuz rapor ücreti kaç lira oldu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 Temmuz asgari ücret ara zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'da kameralar karşısına geçerek zamlı yeni asgari ücreti açıkladı. Net 5.500 TL olan asgari ücret pek çok sosyal ödeneğin de artmasına vesile oldu. Bunlardan biri de rapor parası. 2022 Temmuz ayında rapor parası da zamlandı. Peki yeni rapor parası ücreti ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca asgari ücretlinin beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında 2022 yeni asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasına göre asgari ücret net 5.500 TL oldu. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte rapor parası da arttı. Peki Geçici iş göremezlik ödeneği parası 2022 Temmuz'da ne kadar oldu?

2022 rapor parası ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamla 2022 yılı Temmuz ayında pek çok sosyal ödeneklerde artışa gidildi. çalışanları yakından ilgilendiren rapor parası (Geçici iş göremezlik ödeneği) güncellendi. 2022 Temmuz ayından itibaren ayakta tedavi edilen hastaların ücreti günlük 144 TL, yatarak tedavi edilen hastaların ücretleri 108 TL'ye yükseldi.

(Geçici iş göremezlik ödeneği) kaç TL oldu?

2022 Temmuz ayında rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği de zamlandı. Buna göre bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 144 TL, yatarak tedavilerde günlük 108 TL'ye çıktı.

Geçici iş göremezlik parası kaç gün verilir?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir. Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

* Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

* Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

İş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanır?

Hesaplama için en önemli 3 madde şu şekildedir;

* Rapor başlangıç tarihinden önceki son 3 aya ait toplam brüt ücret

* Raporlu olunan gün sayısı ve

* Son 3 aylık prim ödeme gün sayısı

Bu ödenekte, sigortalıya ödenecek en düşük tutar asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Minimum tutar ilgili yılda uygulanan asgari ücretin günlük brütü ve maksimum tutar ise asgari ücret günlük tutarının 6.5 katı olarak belirlenmiştir. Ödenek net tutarını hesaplarken ilgili tutarların; ayakta tedavide 3 te 2 si, yatarak tedavide ise hesaplanan brütün yarısı olarak belirlenecektir. .