2022 Rapor parası ne kadar? 2022 geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL? 2022 yılında milyonlarca çalışan maaşını zamlı olarak alacak. Devlet yardımı alan vatandaşlar da ödemelerini 2022 yılı itibari ile zamlı alacak. Ülkemizde yüz binlerce kişi 'rapor parası' almaktadır. Rapor parası olarak adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneğinin ne kadar olduğu da belli oldu.

2022 Rapor parası ne kadar? 2022 geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL? 2022 yılında milyonlarca çalışan maaşını zamlı olarak alacak. Devlet yardımı alan vatandaşlar da ödemelerini 2022 yılı itibari ile zamlı alacak. Ülkemizde yüz binlerce kişi "rapor parası" almaktadır. Rapor parası olarak adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneğinin ne kadar olduğu da belli oldu.

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır. 2022 yılında vatandaşlara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) zamlandı. Yeni yılda binlerce kiişi rapor parasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

2022 Rapor parası ne kadar?

Rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneğine 2022 yılında zam yapıldı. Buna göre bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Geçici iş göremezlik parası kaç gün verilir?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir. Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

* Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

* Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

* İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

* İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

* Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir. .