2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve ramazan tarihi açıklandı
Ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Her sene heyecanla on bir ayın sultanı karşılanıyor. Üç aylar bu sene 2 Şubat tarihinde başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından sıra ramazan ayına gelecek. Ramazan ayının bu yıl hangi aya denk geldiği araştırma konusu oldu. Peki 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve ramazan tarihi açıklandı...
2022-02-26 12:11:43
Her sene heyecanla beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan Ayı, 1 Mayıs'ta sona erecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ
Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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