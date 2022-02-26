2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve ramazan tarihi açıklandı

Ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Her sene heyecanla on bir ayın sultanı karşılanıyor. Üç aylar bu sene 2 Şubat tarihinde başlayacak. Recep ve şaban aylarının ardından sıra ramazan ayına gelecek. Ramazan ayının bu yıl hangi aya denk geldiği araştırma konusu oldu. Peki 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve ramazan tarihi açıklandı...