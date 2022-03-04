2022 Ramazan fitresi ne kadar? 2022 Ramazan ayı oruç fitresi/fidyesi kişi başı kaç TL? 2022 fitre ücreti kaç lira? Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 fitre ücretlerini açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplanan 2022 fitre fiyatları belirlendi. Buna göre 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

2022 Ramazan fitresi ne kadar? 2022 Ramazan ayı oruç fitresi/fidyesi kişi başı kaç TL? 2022 fitre ücreti kaç lira? Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 fitre ücretlerini açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplanan 2022 fitre fiyatları belirlendi. Buna göre 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. Mübarek Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruçlarını tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da 2022 yılında uygulanacak fitre miktarını yaptığı toplantı sornası duyurdu.

2022 Ramazan ayı oruç fitresi kişi başı kaç TL?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda 2022 fitre ücretleri belirlendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Fitre nedir?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri yıl” geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir. (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 595; İbn Rüşd, Bidâye, I, 279-280). .