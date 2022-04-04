2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı 9 gün mü? Ramazanda resmi tatil kaç gün? Bereket ve mağfiret ayı Ramazan'da bu sene ilk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Oruç tutan milyonlarca Müslüman koronavirüs kısıtlaması olmadan kutlanacak Ramazan Bayramı için şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Havaları ısınmasını da fırsat bilenler tatil rezervasyonu yaptırmak için tatilin kaç gün olacağının belli olmasını bekliyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu? Ramazan bayramında çalışanlar kaç gün izinli olacak?

2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı 9 gün mü? Ramazanda resmi tatil kaç gün? Bereket ve mağfiret ayı Ramazan'da bu sene ilk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Oruç tutan milyonlarca Müslüman koronavirüs kısıtlaması olmadan kutlanacak Ramazan Bayramı için şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Havaları ısınmasını da fırsat bilenler tatil rezervasyonu yaptırmak için tatilin kaç gün olacağının belli olmasını bekliyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu? Ramazan bayramında çalışanlar kaç gün izinli olacak?

Ramazan ayı yeryüzüne bereketi ile indi. Ramazan ayında Milyonlarca kişi oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıp oruca niyetlendi. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemli oldğu Ramazan ayında iftar yemekleri verildi ve koronavirüs kısıtlamaları olmadan birlikte oruçlar açıldı. Milyonlarca çalışan şimdinde Ramzan bayramı tatili hesabını yapmaya başladı. Kovid-19 kısıtlaması olmadan tatile çıkmak isteyen vatandaşlar 2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün? 2022 Ramazan bayramı 9 gün mü? Ramazanda resmi tatil kaç gün? sorularına yanıt aramaya başladı.

2022 Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 2022 Ramazan bayramının ilk günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü olacak. Arefe günü ise 1 Mayıs Pazar'a denk geliyor. Tatil günlerinde eğer bir uzatma yapılmazsa şimdilik Ramazan bayramı tatili Cumartesi ve Pazar günleri ile birlikte 5 gün olacak.

2022 Ramazan bayramı 9 gün mü?

Ramazan bayramının 2022'de 9 gün olma ihtimali de bulunuyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Eğer 5 Mayıs Perşembe e 6 Mayıs Cuma da resmi tatil olarak kabul edilirse Ramazan bayramı tatili hafta sonları da dahil 9 güne çıkabilir.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2022 yılında 1 Mayıs Pazartesi günü başlayacak 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan Bayrmı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Bayram günlerinde oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).