2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan bayramı hangi gün?

Ramazan ayı birçok Müslümanın oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için bekledikleri aylardan biridir. Her sene farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayı ve beraberinde gelen Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ay ve günlere denk geleceği oldukça mera konusu olmaktadır. Birçok kişi internet üzerinden 2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi güne denk gelmektedir? gibi sorular sormaktadır. Peki 2022 yılında Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Ramazan ayı ile birlikte tüm dünyada yaşayan Müslümanlar bir ay boyunca imsak vaktinden akşam ezanı vaktine kadar herhangi bir şey yemeden ve içmeden günlerini geçirmektedir. Ramazan ayı her sene bir önceki seneden 11-12 gün önceye tekabül eder. Değişen tarihler birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple vatandaşlar her sene Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesini kontrol etmektedir. 2022 yılı için de Diyanet tarafından Ramazan ayı ve Ramazan bayramı da dahil olmak üzere dini günlerin hangi tarihlerde olacağı belirlenmiştir. İşte tüm detayları ile Ramazan ayı ve Ramazan bayramı 2022 ne zaman? sorusunun cevabı…

2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan bayramı hangi gün?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 senesinde Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi ve Ramazan bayramı tarihleri şöyledir;

2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi 2 Nisan 2022 Cumartesi

2022 Kadir Gecesi tarihi 27 Nisan 2022 Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı Arifesi tarihi 1 Mayıs 2022 Pazar

2022 Ramazan Bayramı 1.Gün tarihi 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2022 Ramazan Bayramı 2.Gün tarihi 3 Mayıs 2022 Salı

2022 Ramazan Bayramı 3.Gün tarihi 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?

Diyanet tarafından her sene dini günlere yönelik bir takvim belirleme çalışması olmaktadır. 2022 yılı için de geçerli olan dini günler şöyledir;

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak eden birçok kişi Ramazan ile birlikte hangi ibadetlerin de yapılması gerektiğini merak etmektedir. Bu ibadetler şöyledir;

Faziletine inanarak oruç tutmak

Sahur yapmak

Teravih namazı kılmak

İhlası muhafaza etmek

Cemaatle namaza daha çok devam etmeye çalışmak

Teheccüt namazı kılmak

Dua etmek

Tevbe ve İstiğfar etmek

Salat-u Selamı çoğaltmak

Allah Teala'yı daha çok zikretmek

Son on gün itikafa girmek

Kadir Gecesini aramak

Zekat vermek

Fitre vermek

Sadaka ve infakları çoğaltmak

Ramazan umresi yapmak

Bayram gecelerini ihya etmek

Kur'an okumak ve hatim yapmak

Oruç Tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.