2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan bayramı hangi gün?
Ramazan ayı birçok Müslümanın oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için bekledikleri aylardan biridir. Her sene farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayı ve beraberinde gelen Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ay ve günlere denk geleceği oldukça mera konusu olmaktadır. Birçok kişi internet üzerinden 2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi güne denk gelmektedir? gibi sorular sormaktadır. Peki 2022 yılında Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
2021-08-01 11:49:52
Ramazan ayı ile birlikte tüm dünyada yaşayan Müslümanlar bir ay boyunca imsak vaktinden akşam ezanı vaktine kadar herhangi bir şey yemeden ve içmeden günlerini geçirmektedir. Ramazan ayı her sene bir önceki seneden 11-12 gün önceye tekabül eder. Değişen tarihler birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple vatandaşlar her sene Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesini kontrol etmektedir. 2022 yılı için de Diyanet tarafından Ramazan ayı ve Ramazan bayramı da dahil olmak üzere dini günlerin hangi tarihlerde olacağı belirlenmiştir. İşte tüm detayları ile Ramazan ayı ve Ramazan bayramı 2022 ne zaman? sorusunun cevabı…
2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan bayramı hangi gün?
Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 senesinde Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi ve Ramazan bayramı tarihleri şöyledir;
2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi 2 Nisan 2022 Cumartesi
2022 Kadir Gecesi tarihi 27 Nisan 2022 Çarşamba
2022 Ramazan Bayramı Arifesi tarihi 1 Mayıs 2022 Pazar
2022 Ramazan Bayramı 1.Gün tarihi 2 Mayıs 2022 Pazartesi
2022 Ramazan Bayramı 2.Gün tarihi 3 Mayıs 2022 Salı
2022 Ramazan Bayramı 3.Gün tarihi 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?
Diyanet tarafından her sene dini günlere yönelik bir takvim belirleme çalışması olmaktadır. 2022 yılı için de geçerli olan dini günler şöyledir;
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?
2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak eden birçok kişi Ramazan ile birlikte hangi ibadetlerin de yapılması gerektiğini merak etmektedir. Bu ibadetler şöyledir;
Faziletine inanarak oruç tutmak
Sahur yapmak
Teravih namazı kılmak
İhlası muhafaza etmek
Cemaatle namaza daha çok devam etmeye çalışmak
Teheccüt namazı kılmak
Dua etmek
Tevbe ve İstiğfar etmek
Salat-u Selamı çoğaltmak
Allah Teala'yı daha çok zikretmek
Son on gün itikafa girmek
Kadir Gecesini aramak
Zekat vermek
Fitre vermek
Sadaka ve infakları çoğaltmak
Ramazan umresi yapmak
Bayram gecelerini ihya etmek
Kur'an okumak ve hatim yapmak
Oruç Tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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