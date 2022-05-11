2022 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır arabalarda ÖTV indirimi ne kadar olacak? ÖTV kalkacak mı? soruları araç almayı düşünenler tarafından sıkça soruluyor. Artan döviz kurları ve enflasyon nedeniyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları son aylarda katlanarak arttı. Araç almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde ÖTV'de matrah oranlarında değişikliğe gidilmişti. Araç almak isteyenler artan fiyatlar karşısında ÖTV'de yeni bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğini merakla bekliyor.

2022 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır arabalarda ÖTV indirimi ne kadar olacak? ÖTV kalkacak mı? soruları araç almayı düşünenler tarafından sıkça soruluyor. Artan döviz kurları ve enflasyon nedeniyle sıfır ve ikinci el araç fiyatları son aylarda katlanarak arttı. Araç almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde ÖTV'de matrah oranlarında değişikliğe gidilmişti. Araç almak isteyenler artan fiyatlar karşısında ÖTV'de yeni bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğini merakla bekliyor.

tomobil almayı düşünenler araç fiyatlarında yaşanan artış karşısında şaşkın. Döviz kurları ve yüksek enflasyonla birlikte sıfır araç almak neredeyse imkansız halde geldi. Araç almayı düşünenler ÖTV'de yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz aylarda FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu olmuştu. Akşener açıklamasının bir kısmını ÖTV konusuna ayırmıştı.

ÖTV kalkacak mı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz" ifadelerini kullandı. Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200'e düşecek. Artagan'la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek." dedi.

2022 ÖTV indirimi gelecek mi?

2022 yılında ÖTV matrah düzenlemesi ile sıfır araç fiyatlarında bi miktar fiyatlar düşmüştü. ÖTV matrah düzenlemesi ile yeni oranlar, bazı sıfır araba fiyatlarına ÖTV indirimi olarak yansıdı. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Yeni ÖTV indirimi gelir mi?

Araç fiyatlarında yaşanan önlenemez artış otomobil satışlarını da etkiliyor. Otomotiv sektöründe satışların artması için yeni kampanyalar devreye sokuluyor. Ancak yakın zamanda yeni bir ÖTV düzenlemesi gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.