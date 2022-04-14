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TIMETURK / GENEL / 2022 ÖSYM aday şifresi değiştirme ve yenileme

2022 ÖSYM aday şifresi değiştirme ve yenileme

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girmek isteyen adayların ÖSYM'nin belirli internet adreslerini girmeleri gerekmektedir. Bu sitelere erişim ÖSYM şifresi ile mümkündür. Sınavlara hazırlanan adaylar internette, 'Aday şifresi nedir? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, değiştirme ve yenileme işlemleri' gibi sorulara cevap arıyor. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır?

21 Dakika Önce
2022-04-14 22:12:02
2022 ÖSYM aday şifresi değiştirme ve yenileme

Her yıl birçok sınav gerçekleştiren ÖSYM'nin bu sınavlarla ilgili bilgileri içeren Aday İşleme Sistemi'ne (AİS) erişim şifre yardımı ile sağlanmaktadır. Sınavlara hazırlanan ve başvuran adaylar, yapılan duyuruları ve sınavlarla ilgili tüm detay ve işlemleri bu platformdan görüntüleyebilirler. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR? NE İŞE YARAR

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR? NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için izlenmesi gereken yol şöyle

ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.

Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor. .

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