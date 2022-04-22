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TIMETURK / GENEL / 2022 oruç kefareti ne kadar? Fidye miktarı kaç TL?

2022 oruç kefareti ne kadar? Fidye miktarı kaç TL?

Ramazanda oruç tutmakta güçlük çekenlerin ödediği fidye, orucun karşılığı olarak kabul edilir. Sağlık nedeni ya da farklı bir nedenden ötürü oruç tutamayan kimselerin vermekle yükümlü olduğu fidye günlük olarak belirlenir. Diyanet'in 2022 yılı için belirlediği fidye ücretinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 oruç kefareti ne kadar? Fidye miktarı kaç TL?

3 Saat Önce
2022-04-22 16:06:41
2022 oruç kefareti ne kadar? Fidye miktarı kaç TL?

Oruç tutamayanlar, tutulamayan orucun kefaretini ödemekle yükümlüdür. 2022 yılında fidye ücretlerinde düzenlemeler yapıldı. Fidye vermek isteyenler konuyu araştırmaya başladı.

Fidye, oruç ibadetini yerine getiremeyen veya hac sırasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ödenen parasal bedeldir.

Fidye hangi durumlarda ödenir?

Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Bu nedenle yaşlılık veya hastalık gibi durumlarda kişi, orucunu tutamayacak durumdaysa, her gün için fidye ödemekle yükümlüdür.

Fidye ne kadar, nasıl belirlenir?

Fidye'nin amacı oruç tutamayan bir kişinin vermiş olduğu ücret bir kişinin günlük doyması üzerine yemesi gerekenleri karşılamaktadır. Bu durumda ise ''sadaka-i fıtır'' aynı miktarda verilmektedir.

2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 40 TL olduğu açıklandı. Buna göre 2022 Ramazan ayında oruç tutulamayan her gün için fidye miktarı da 40 TL olacak.

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