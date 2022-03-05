2022 Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu ne kadar? 2022-2023 Öğretmen banka promosyon ücreti 11 bin TL mi? Bir milyona yakın öğretmen maaşlarını aldıkları bankalar ile iş birliği yapılması halinde promosyon ödemesi alıyor. Genellikle 3 yıllık bir anlaşma sonucunda verilen promosyon ücretleri ilden ile ve bankadan bankaya değişiyor. 2022 yılında promosyon almayı bekleyen öğretmenler de 2022 öğretmen banka promosyonlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Ülkenin bazı yerlerinden gelen promosyon anlaşmaları öğretmenleri heyecanlandırdı. 8 ile 11000 TL arasında banka promosyonu anlaşmaları yapıldı. Peki 2022-2023 Öğretmen banka promosyon ücretleri belli oldu mu?

2022 Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu ne kadar? 2022-2023 Öğretmen banka promosyon ücreti 11 bin TL mi? 2022 yılının başında memur maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasıyla bir milyona yakın öğretmenin alacağı maaş da netleşti. 2022'nin ilk ayında zamlı maaşlarını alan öğremtenler yeni yılda promosyon anlaşması için banka tarafından ödenecek miktarın ne kadar olduğunu merak ediyordu. Öğretmenler maaşlarını aldıkları bankalar ile anlaşılması durumunda her 3 yılda bir yada 4 yılda 1 promosyon ödemesi alıyorlar. Banka prmosyon ödemeleri peşin de verildiği gibi bir kaç taksit halinde de öğretmen hesaplarına yatabiliyor. 2021-2022 eğitim yılı için ve 2022-2023 eğitim öğretim döneminde banka öğretmen promosyonlarının kaç TL olacağı araştırılmaya başlandı.

2022 Öğretmen 3 yıllık banka promosyonu ne kadar?

Öğretmen banka promosyonları konusunda ülkenin farklı il ve ilçelerinden gelen haberler öğretmenleri heyecanlandırdı. Bazı bölgelerde 11 bin TL'ye kadar banka promosyon anlaşmaları yapıldığı belirtildi.

Kütahya Merkez İlçe Maaş Promosyon İhalesi geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Buna göre öğretmenlerin maaş promosyonu için banka ile yapılan anlaşmada öğretmenlere 10.040 TL Maaş promosyonu ödenmesi noktasında anlaşmaya varıldı. Ankara -Çankaya ilçesinde görevli öğretmenlerin maaş promosyonu için de süreç tamamlanmıştı. öğretmenlere 9.550 TL Maaş promosyonu ödenmesi noktasında anlaşamaya varılmıştı. İstanbul Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde maaş promosyonu için de anlaşma yapılmış ve öğretmenlere promosyon olarak banka tarafından 8.500 Tl ödenecek.

2022-2023 Öğretmen banka promosyon ücreti 11 bin TL mi?

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü banka promosyonu için bekleyen binlerce öğretmeni heyecanlandırdı. Muğla'nın 4 ilçesinde banka prmosyon görüşmelerinin tamamlandığı ve öğretmenlere 11.000 lira prmosyon ödemesi yapılaca iddia edildi.

Promosyon nedir?

Banka promosyonları öğretmenlerin maaş aldıkları bankalar ile yapılan anlaşmalar neticesinde öğretmenlerin hesaplarına yatar. Öğretmenlerin maaş aldığı bankayı değiştirme hakkı vardır. Bu açıdan bankalar binlerce öğretmenin kendi bankalarında kalması karşılığında onlara ekstra ödeme yapar. Genellikle banka promosyon anlaşmaları 3 yıllık olarak yapılır. Ödemeler anlaşmanın şartlarına göre peşinde olabilir 6 aylık dönemler halinde eşit taksitler şeklinde de olabilir. Öğretmen banka promosyonları farklılık gösterir. Her il ve ilç için promosyon ödemeleri farklı olabilir. .