2022 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrencilerin ve velilerin gündeminde ikinci ara tatil var. Peki Nisan tatili ne zaman başlıyor? İşte ikinci ara tatil tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders temposundan bunalan öğrenciler için ara tatil sistemini devreye aldı. Ara tatiller, 1. dönem için kasım ayında, 2. dönem için ise nisan ayında yani toplamda yılda iki kez olacak şekilde düzenlendi. Peki 2022 nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, merakla beklenen ikinci ara tatil ne zaman sorusunun cevabı...

Nian ayı içerisindeki ara tatil, hafta sonları ile birleştiği takdirde tam dokuz güne ulaşıyor. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yıl sonu karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak.

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.” denildi. .