DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Op.Dr. Cenk Melikoğlu: 'makyajın , problemli burnu saklamaz' dedi
Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf
Arnavutluk’ta 'taşıtsız gün' uygulaması başladı
Orucu bozmayan durumlar nelerdir?
Kripto param var zekatımı nasıl ödemeliyim?
Türkiye, İsveç'teki hasta vatandaşına sahip çıktı
Zelenski Rusya'nın hedefini açıkladı
Kremlin duyurdu: Rusya'dan son dakika ruble kararı!
Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?
Macaristan ve Sırbistan'da halk sandık başında
Kara Tahta reyting sonuçları nasıl?
Stalin Türk çıktı!
Oruçlu iken güsul abdesti almak veya banyo yapmak orucu bozar mı?
Sabah aç karna Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu suyun faydaları nedir?
'CHP benim baba ocağım, Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz'

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / GENEL / 2022 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor?

2022 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrencilerin ve velilerin gündeminde ikinci ara tatil var. Peki Nisan tatili ne zaman başlıyor? İşte ikinci ara tatil tarihi...

2 Saat Önce
2022-04-03 12:42:38
2022 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders temposundan bunalan öğrenciler için ara tatil sistemini devreye aldı. Ara tatiller, 1. dönem için kasım ayında, 2. dönem için ise nisan ayında yani toplamda yılda iki kez olacak şekilde düzenlendi. Peki 2022 nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, merakla beklenen ikinci ara tatil ne zaman sorusunun cevabı...

Nian ayı içerisindeki ara tatil, hafta sonları ile birleştiği takdirde tam dokuz güne ulaşıyor. 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 11 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yıl sonu karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak.

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül'de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.” denildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş