2022 Nikah başvurusu nasıl yapılır? E- Devlet üzerinden nikah tarihi nasıl alınır?

Yazın gelmesiyle evlilik hazırlıkları hızlandı. Birçok çift düğün tarihi almak ister. E-Devlet üzerinden alınan evlilik tarihlerinin nasıl elde edildiği merak konusu oldu. Pek çok kişinin düğün heyecanı devam ederken akıllarında sorular oluşmaya başlar. İşte düğün tarihi almanın yolları...

Pek çok kişi heyecanla nikah dairesine giderken, bazıları da düğün tarihi almak istiyor. Ancak birçok insan düğün tarihi almak için ne yapması gerektiğini merak ediyor. İşte düğün tarihi almanın yolları...

Nikah tarihi nasıl alınır?

Düğün tarihi almak isteyen kişiler hazırladıkları belgeler ile başvurularını tamamlayabilirler. Bunun için nüfus cüzdanlarının fotokopileri ve asılları gerekmektedir. Ayrıca kimlikler eskimiş olmamalıdır. Evlenecek çiftlerin medeni durumlarının nüfus cüzdanlarına yazılması gerekmektedir. Ancak kişiler altı ay içinde ikamet ettikleri yerdeki evlendirme memuruna başvurabilirler. Bu sayede düğün tarihlerine kavuşmuş olacaklar. Evlilik başvurusu yaptığınızda size uygun olan günleri size sağlarlar.

Online nikah tarihi nasıl alınır?

Bunun için E-Devlet sistemi kullanılmaktadır. Bağlı olduğu belediye seçilerek gerekli belgeler sağlanmalıdır. Bu sayede kişiler belediyelere gitmeden işlemlerini kolaylıkla halledebilmektedir. Öncelikle tüm evraklar alınır ve rezervasyon yapılır. Ardından tahakkuk ve ödeme işlemleri yapılır. Bundan sonra kişilerin gidip randevu saatini imzalaması gerekiyor. Bu yöntemle kişiler zamandan da tasarruf etmiş olacaklardır.

Nikah için gerekli belgeler nelerdir? (evlenmek için gerekli belgeler)

Evlenme beyannamesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Vesikalık fotoğraf

Evlilik sağlık raporu

Evlenme Beyannamesi

Evlenme beyannamesi çiftlerin resmi nikah talebini gösteren ve doldurmaları gereken bir form. Başvurulan belediyenin talebine göre iki veya dört kopya olarak düzenleniyor.

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