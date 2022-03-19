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TIMETURK / GENEL / 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak? Nevruz Bayramında neler yapılır?

2022 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak? Nevruz Bayramında neler yapılır?

Mart ayının sona ermeye başlaması beraberinde Nevruz Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı sorularını akıllara getirdi. Baharın müjdecisi olarak bilinen Nevruz Bayramı nedir, ne zaman kutlanır, neler yapılır? Nevruz Bayramı'nın tarihçesi nedir? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-03-19 14:04:31
2022 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak? Nevruz Bayramında neler yapılır?

Mart ayının sona ermeye başlaması beraberinde Nevruz Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı sorularını akıllara getirdi. Baharın müjdecisi olarak bilinen Nevruz Bayramı nedir, ne zaman kutlanır, neler yapılır? Nevruz Bayramı'nın tarihçesi nedir? İşte detaylar...

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR? NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK 2022?

Orta Asya'dan Balkan coğrafyasına kadar birçok ülkede kutlanan Nevruz Bayramı kış ayının sona erip bahar ayının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Nevruz Bayramı her ulusun kendi kültürü ile özleşen ve sembolleştirilen baharın geldiğini müjdeleyen bir özel bir gündür. Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK 2022?

Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Bu tarihte kutlanmasının belli başlı astronomik sebepleri bulunmaktadır. Güneş 21 Mart'a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verir, bu ısı 21 Mart tarihine geldiğinde eşitleniyor. Daha sonrasında kuzey yarım kürenin alehine şekilde ilerliyor. Bu nedenle kuzey yarımkürede yaşayan bazı halklar, 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutluyor. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

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