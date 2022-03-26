DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu
Avrupalı liderler rubleye neden karşı?
2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?
2022 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
İstanbul Boğazı'nda mayın iddiasına açıklama var mı?
Muharrem İnce'den Halk TV'ye hodri meydan
PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı
1461 Trabzon FK - Sivas Belediyespor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert ''baraj'' yanıtı!
Başbakan Kurti'den Kosovalı Sırplara çağrı
Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vanspor FK - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI İZLE

TIMETURK / GENEL / 2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?

2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan MSU sınavına giriş yerleri elektronik ortamda yayınlandı.

29 Dakika Önce
2022-03-26 12:54:29
2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı başvurularının tamamlanması ardından sınavın giriş belgeleri ise erişime açıldı.

MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Sınavın sonuçları sınavın yapıldığı sene geçerli sayılacaktır.

Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş