2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan MSU sınavına giriş yerleri elektronik ortamda yayınlandı.