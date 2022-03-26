2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan MSU sınavına giriş yerleri elektronik ortamda yayınlandı.
2022-03-26 12:54:29
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı başvurularının tamamlanması ardından sınavın giriş belgeleri ise erişime açıldı.
MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Sınavın sonuçları sınavın yapıldığı sene geçerli sayılacaktır.
Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek. .
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