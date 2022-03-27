2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı 2022 sonuçları hangi gün belli olacak? MSÜ sınavı 2022 sonuç sorgulama nasıl yapılır? gibi sorular Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavından çıkan adaylar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. ÖSYM sınavdan bir kaç gün sonra sınav soru ve cevaplarını paylaşıyor. Adaylar bunlara bakarak da sınavdan kaç net yaptığını öğrenebilir.

Üniversite hayalini kuran binlerce kişi Milli Savunma Üniversitesi'nde tamamlamak için 2022 MSÜ sınavında ter döktü. 27 Mart Pazar günü yapılacak MSÜ sınavının sonuçları adaylar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı.

2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ-2022) sınav sonuçları sınavdan yaklaşık olarak 2 hafta sonra açıklanıyor. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanacağı günü resmi olarak duyurdu. MSÜ 2022 sınav sonuçları 14 Nisan 2022'de açıklanacak.

MSÜ sınavı 2022 sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ sınavı 2022 soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

MSÜ sınavı kaç dakika?

ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır. .