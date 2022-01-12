2022 Memur öğle yemeği kesintisi ne kadar? Kamu personeli öğle yemeği ücreti tarifesi

Kamu personeli öğle yemeği ücreti tarifesi | 2022 Memur öğle yemeği kesintisi ne kadar? 2022 yılında çalıştığı kurumlarda öğle yemeği yiyen kamu personellerinden kesilecek günlük yemek ücreti belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ücret kesintisi tarifesi ile memur ve sözleşmeli personeller yemek servisinden faydalanırsa asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecek. Bu ücretlendirme memuriyet derecesine göre değişmektedir.

Kamu personeli öğle yemeği ücreti tarifesi | 2022 Memur öğle yemeği kesintisi ne kadar? 2022 yılında çalıştığı kurumlarda öğle yemeği yiyen kamu personellerinden kesilecek günlük yemek ücreti belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ücret kesintisi tarifesi ile memur ve sözleşmeli personeller yemek servisinden faydalanırsa asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecek. Bu ücretlendirme memuriyet derecesine göre değişmektedir.

Memurların ve sözleşmeli kamu personellerin öğle yemeği kesintisi tutarı belli oldu. Yiyecek yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar milyonlarca kamu personelini ilgilendiriyor.

2022 Memur öğle yemeği kesintisi ne kadar?

Buna göre memur ve sözleşmeli personeller öğle yemeği servisinden faydalanırsa günlük asgari 2.07 lira, azami de 10.09 lira ücret ödeyecek. Uygulama 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, Yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınacak.

Kamu personeli öğle yemeği ücreti tarifesi

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)



MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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