2022 memur mesai ücreti ne kadar? 2022 memur fazla mesai saat ücreti kaç TL?

2022 memur mesai ücreti ne kadar olacak? 2022 memur fazla mesai saat ücreti kaç TL? Yeni yılda milyonlarca memurun maaşlarına zam yapılacak. Zamla birlikte memurların fazla mesai ücretleri de artmış olacak. 2022 yılında memurların fazla mesai saat ücretine 30 kuruş zam yapılacak. Buna göre memurlar 2 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti alacak. Özel kalem personeliyle makam şoförlerinin alacakları fazla mesai saat ücreti ise 2 lira 85 kuruş olacak.

2022 memur mesai ücreti ne kadar olacak? 2022 memur fazla mesai saat ücreti kaç TL? Yeni yılda milyonlarca memurun maaşlarına zam yapılacak. Zamla birlikte memurların fazla mesai ücretleri de artmış olacak. 2022 yılında memurların fazla mesai saat ücretine 30 kuruş zam yapılacak. Buna göre memurlar 2 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti alacak. Özel kalem personeliyle makam şoförlerinin alacakları fazla mesai saat ücreti ise 2 lira 85 kuruş olacak.

Milyonlarca kamu çalışanına 2022 yılı itiabari ile zam yapılacak. Şimdiden maaş hesaplaması yapana memurların fazla mesai ücretilerine de yeni yılda zam gelecek. Fazla mesaiye kalarak bütçelerine ek katkı sağlayan memurlar yeni mesai ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre memurlara 2022 yılında yapılacak fazla mesai zammı belli oldu.

2022 memur mesai ücreti ne kadar olacak?

Milyonlarca kamu çalışanının saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 6,45 lira ödemede bulunulacak.

Fazla mesai nedir?

Fazla mesai, birisinin normal çalışma saatlerinin ötesinde çalıştığı süredir.

Çoğu ulusal ülkede, işverenleri çalışanlarını aşırı uzun saatler çalışmaya zorlamaktan caydırmak veya önlemek için tasarlanmış fazla mesai yasaları vardır (1920'lerdeki tekstil fabrikalarındaki durum gibi).

Bu yasalar, üretken olmaya devam edebilmeleri için işçilerin sağlığını korumak veya ekonomideki genel istihdam düzeyini artırmak gibi insani kaygılardan başka hususları da dikkate alabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.