2022 memur maaşı ne kadar oldu? Memurlara yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen-Polis 2022 kümülatif zam ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyordu. Milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren zam oranı netleşti. Yapılan son açıklamaya göre 2022 memur maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapılacağı belirtildi. İşte memur 2022 zamlı maaşlarında son gelişmeler...

2022 memur maaşı ne kadar oldu? Memurlara yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen-Polis 2022 kümülatif zam ne kadar? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyordu. Milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren zam oranı netleşti. Yapılan son açıklamaya göre 2022 memur maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapılacağı belirtildi. İşte memur 2022 zamlı maaşlarında son gelişmeler...

Milyonlarca memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam oranı belli oldu. 2022'de memurlar ve memur emeklileri ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu. Zamlı maaşlar konusunda yeni gelişmeler yaşandı ve 2022 memur zamları belli oldu. Peki 2022 memur maaşı ne kadar oldu? Memurlara yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen-Polis 2022 kümülatif zam ne kadar?

2022 memur maaşı ne kadar oldu?

2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Memur nedir?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

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