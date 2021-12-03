Milyonlarca çalışanın maaşı 2022 yılında artacak. Maaşlarında yapılacak zam oranı şu sıralar herkesin kafasındaki en önemli sorulardan biri. Memurlar da 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. Memurlar alacakları yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı da alacak. Kasım ayı neflasyon oranlarının açıklanması ile memurlar 2022 memur enflasyon farkı ile maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. 2022 (öğretmen-polis-hemşire) zamlı maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın maaşı 2022 yılında artacak. Maaşlarında yapılacak zam oranı şu sıralar herkesin kafasındaki en önemli sorulardan biri. Memurlar da 2022 yılında maaşlarını zamlı olarak alacak. Memurlar alacakları yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı da alacak. Kasım ayı neflasyon oranlarının açıklanması ile memurlar 2022 memur enflasyon farkı ile maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. 2022 (öğretmen-polis-hemşire) zamlı maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlı zam alacak. Memurlara Ocak ve Temmuz dönenlerinde zam yapılıyor. Memurların bu dönemlerde alacakları zam oranına enflasyon farkı da ekleniyor. 2021'in son ayına girildiğimiz şu günlerde memurlar yeni yılda ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur enflazsyon farkı netleşmeye başladı. Peki 2022 memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 memur enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Öğretmen-Polis maaşı ne kadar olacak?

2022 memur enflasyon farkı ne kadar?

Temmuz-Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hak etmiş durumda. Yılsonu zammı aralık ayında açıklanacak rakamla kesin olarak belli olacak. Milyonlarca memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.

2022 memur (Öğretmen-Polis) enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. Buna göre enflasyon kasımda yüzde 3,51 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 21,31 oldu. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı.

2022 öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023'te öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

NOT: Belirtilen rakamlara enflasyon farkları eklenmemiştir. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon oranları ile enslayon fark oranı belli olacak.

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

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