2022 MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ekranların sevilen programlarından biri olan MasterChef'in 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak soruları araştırılmaya başlandı. Yarışmanın ilk sunumu 12 Haziran 2022 Pazar günü ekrana geldi. İlk kez İngiltere'de başlayan yarışma, Türkiye'ye uyarlanmasıyla da büyük beğeni topladı. Peki MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 ile ilgili tüm merak edilenler…

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun ilk tanıtımı dün TV8 ekranlarında gerçekleşti. Geçen sezon jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna olurken, yarışmanın galibi Eren Kaşıkçı oldu. Yarışmada ikincilik ise Hasan Biltekin oldu. 2022-2023 sezonunda MasterChef heyecanı devam ediyor. Yarışmanın ne zaman gösterileceği konusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte MasterChef Türkiye 2022 ile ilgili tüm merak edilenler…

Master Chef yeni sezon ne zaman?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon şehir tanıtımı 12 Haziran 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında gerçekleşti. Ekranların en sevilen programlarından MasterChef heyecanı başlıyor. Yarışmacılar için hazırlıklar tamamlanırken, yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda açıklama yapılmadı. İlk bölümle ilgili araştırmalar ivme kazanırken yarışma için herhangi bir tarih belirtilmezken "yakında" ifadesi kullanıldı. Programın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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