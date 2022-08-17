2022 Marmaray Halkalı-Gebze Seferleri Saat Kaça Kadar Sürüyor? Güncel Marmaray Tren Saatleri
Marmaray tren seferleri saat kaçta başlıyor? Marmaray halkalı yönünden gelecek olan tren saat kaçta? Marmaray son tren saati nedir? İstanbul’un yoğun trafiğini önemli ölçüde azaltan raylı ulaşım sistemi Marmaray Anadolu ve Avrupa Yakası’nı birbirine bağlamakta. 29 Ekim 2013'te ilk etap hizmete girmiştir. Marmaray’ın toplamda 43 durağı bulunmakta. Arama motorunda en çok araştırılan konularda Marmaray saatleri hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte detaylar…
2022-08-17 18:46:42
|
İstasyonlar (Halkalı Yönüne)
|
İlk Tren
|
Son Tren
|
1. Gebze
|
06:05
|
22:50
|
2. Darıca
|
06:08
|
22:53
|
3. Osmangazi
|
06:10
|
22:55
|
4. Fatih
|
06:12
|
22:57
|
5. Çayırova
|
06:14
|
22:59
|
6. Tuzla
|
06:03
|
23:03
|
7. İçmeler
|
06:06
|
23:06
|
8. Aydıntepe
|
06:07
|
23:07
|
9. Güzelyalı
|
06:09
|
23:09
|
10. Tersane
|
06:11
|
23:11
|
11. Kaynarca
|
06:14
|
23:14
|
12.Pendik
|
06:02
|
23:17
|
13. Yunus
|
06:04
|
23:19
|
14. Kartal
|
06:07
|
23:22
|
15. Başak
|
06:09
|
23:24
|
16. Atalar
|
06:11
|
23:26
|
17. Cevizli
|
06:14
|
23:29
|
18. Maltepe
|
06:02
|
23:32
|
19. Süreyya Plajı
|
06:04
|
23:34
|
20. İdealtepe
|
06:06
|
23:36
|
21. Küçükyalı
|
06:08
|
23:38
|
22. Bostancı
|
06:10
|
23:40
|
23. Suadiye
|
06:12
|
23:42
|
24. Erenköy
|
06:00
|
23:45
|
25. Göztepe
|
06:02
|
23:47
|
26. Feneryolu
|
06:04
|
23:49
|
27. Söğütlüçeşme
|
06:07
|
23:52
|
28. Ayrılıkçeşmesi
|
06:10
|
23:55
|
29. Üsküdar
|
05:59
|
23:59
|
30. Sirkeci
|
06:03
|
00:03
|
31. Yenikapı
|
06:07
|
00:07
|
32. Kazlıçeşme
|
06:11
|
00:11
|
33. Zeytinburnu
|
06:13
|
00:13
|
34. Yenimahalle
|
06:02
|
00:16
|
35. Bakırköy
|
06:04
|
00:18
|
36. Ataköy
|
06:06
|
00:20
|
37. Yeşilyurt
|
06:09
|
00:23
|
38. Yeşilköy
|
06:11
|
00:25
|
39. Florya Akvaryum
|
06:14
|
00:28
|
40. Florya
|
06:16
|
00:29
|
41. Küçükçekmece
|
06:19
|
00:33
|
42. Mustafa Kemal
|
06:22
|
00:35
|
43. Halkalı
|
—
|
—
|
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|
İLK TREN
|
SON TREN
|
1. Halkalı
|
05:58
|
22:58
|
2. Mustafa Kemal
|
06:01
|
23:01
|
3. Küçükçekmece
|
06:04
|
23:04
|
4. Florya
|
06:07
|
23:07
|
5. Florya Akvaryum
|
06:09
|
23:09
|
6. Yeşilköy
|
06:12
|
23:12
|
7. Yeşilyurt
|
06:14
|
23:14
|
8. Ataköy
|
06:02
|
23:17
|
9. Bakırköy
|
06:04
|
23:19
|
10. Yenimahalle
|
06:06
|
23:21
|
11. Zeytinburnu
|
06:09
|
23:24
|
12. Kazlıçeşme
|
06:11
|
23:26
|
13. Yenikapı
|
06:00
|
23:30
|
14. Sirkeci
|
06:03
|
23:33
|
15. Üsküdar
|
06:07
|
23:37
|
16. Ayrılıkçeşmesi
|
06:11
|
23:41
|
17. Söğütlüçeşme
|
06:14
|
23:44
|
18. Feneryolu
|
06:02
|
23:47
|
19. Göztepe
|
06:04
|
23:49
|
20. Erenköy
|
06:06
|
23:51
|
21. Suadiye
|
06:08
|
23:53
|
22. Bostancı
|
06:11
|
23:56
|
23. Küçükyalı
|
06:13
|
23:58
|
24. İdealtepe
|
06:00
|
00:00
|
25. Süreyya Plajı
|
06:02
|
00:02
|
26. Maltepe
|
06:05
|
00:05
|
27. Cevizli
|
06:08
|
00:08
|
28. Atalar
|
06:10
|
00:10
|
29. Başak
|
06:12
|
00:12
|
30. Kartal
|
06:14
|
00:14
|
31. Yunus
|
06:02
|
00:17
|
32. Pendik
|
06:04
|
00:19
|
33. Kaynarca
|
06:07
|
00:22
|
34. Tersane
|
06:10
|
00:25
|
35. Güzelyalı
|
06:12
|
00:27
|
36. Aydıntepe
|
06:14
|
00:29
|
37. İçmeler
|
06:15
|
00:30
|
38. Tuzla
|
06:18
|
00:33
|
39. Çayırova
|
06:22
|
00:37
|
40. Fatih
|
06:24
|
00:39
|
41. Osmangazi
|
06:26
|
00:41
|
42. Darıca
|
06:28
|
00:43
|
43. Gebze
|
—
|
—
|
İSTASYONLAR (ATAKÖY YÖNÜNE)
|
İLK TREN
|
SON TREN
|
1. Pendik
|
06:09
|
20:39
|
2. Yunus
|
06:12
|
20:42
|
3. Kartal
|
06:00
|
20:45
|
4. Başak
|
06:02
|
20:47
|
5. Atalar
|
06:04
|
20:49
|
6. Cevizli
|
06:06
|
20:51
|
7. Maltepe
|
06:09
|
20:54
|
8. Süreyya Plajı
|
06:11
|
20:56
|
9. İdealtepe
|
06:13
|
20:58
|
10. Küçükyalı
|
06:00
|
21:00
|
11. Bostancı
|
06:03
|
21:03
|
12. Suadiye
|
06:05
|
21:05
|
13. Erenköy
|
06:07
|
21:07
|
14. Göztepe
|
06:10
|
21:10
|
15. Feneryolu
|
06:12
|
21:12
|
16. Söğütlüçeşme
|
06:00
|
21:15
|
17. Ayrılıkçeşmesi
|
06:03
|
21:18
|
18. Üsküdar
|
06:07
|
21:22
|
19. Sirkeci
|
06:11
|
21:26
|
20. Yenikapı
|
05:59
|
21:29
|
21. Kazlıçeşme
|
06:03
|
21:33
|
22. Zeytinburnu
|
06:06
|
21:36
|
23. Yenimahalle
|
06:08
|
21:38
|
24. Bakırköy
|
06:10
|
21:40
|
25. Ataköy
|
—
|
—
YORUMLAR (0)