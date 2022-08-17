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TIMETURK / GENEL / 2022 Marmaray Halkalı-Gebze Seferleri Saat Kaça Kadar Sürüyor? Güncel Marmaray Tren Saatleri

2022 Marmaray Halkalı-Gebze Seferleri Saat Kaça Kadar Sürüyor? Güncel Marmaray Tren Saatleri

Marmaray tren seferleri saat kaçta başlıyor? Marmaray halkalı yönünden gelecek olan tren saat kaçta? Marmaray son tren saati nedir? İstanbul’un yoğun trafiğini önemli ölçüde azaltan raylı ulaşım sistemi Marmaray Anadolu ve Avrupa Yakası’nı birbirine bağlamakta. 29 Ekim 2013'te ilk etap hizmete girmiştir. Marmaray’ın toplamda 43 durağı bulunmakta. Arama motorunda en çok araştırılan konularda Marmaray saatleri hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte detaylar…

2 Saat Önce
2022-08-17 18:46:42
2022 Marmaray Halkalı-Gebze Seferleri Saat Kaça Kadar Sürüyor? Güncel Marmaray Tren Saatleri

İstasyonlar (Halkalı Yönüne)

İlk Tren

Son Tren

1. Gebze

06:05

22:50

2. Darıca

06:08

22:53

3. Osmangazi

06:10

22:55

4. Fatih

06:12

22:57

5. Çayırova

06:14

22:59

6. Tuzla

06:03

23:03

7. İçmeler

06:06

23:06

8. Aydıntepe

06:07

23:07

9. Güzelyalı

06:09

23:09

10. Tersane

06:11

23:11

11. Kaynarca

06:14

23:14

12.Pendik

06:02

23:17

13. Yunus

06:04

23:19

14. Kartal

06:07

23:22

15. Başak

06:09

23:24

16. Atalar

06:11

23:26

17. Cevizli

06:14

23:29

18. Maltepe

06:02

23:32

19. Süreyya Plajı

06:04

23:34

20. İdealtepe

06:06

23:36

21. Küçükyalı

06:08

23:38

22. Bostancı

06:10

23:40

23. Suadiye

06:12

23:42

24. Erenköy

06:00

23:45

25. Göztepe

06:02

23:47

26. Feneryolu

06:04

23:49

27. Söğütlüçeşme

06:07

23:52

28. Ayrılıkçeşmesi

06:10

23:55

29. Üsküdar

05:59

23:59

30. Sirkeci

06:03

00:03

31. Yenikapı

06:07

00:07

32. Kazlıçeşme

06:11

00:11

33. Zeytinburnu

06:13

00:13

34. Yenimahalle

06:02

00:16

35. Bakırköy

06:04

00:18

36. Ataköy

06:06

00:20

37. Yeşilyurt

06:09

00:23

38. Yeşilköy

06:11

00:25

39. Florya Akvaryum

06:14

00:28

40. Florya

06:16

00:29

41. Küçükçekmece

06:19

00:33

42. Mustafa Kemal

06:22

00:35

43. Halkalı

 

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)

İLK TREN

SON TREN

1. Halkalı

05:58

22:58

2. Mustafa Kemal

06:01

23:01

3. Küçükçekmece

06:04

23:04

4. Florya

06:07

23:07

5. Florya Akvaryum

06:09

23:09

6. Yeşilköy

06:12

23:12

7. Yeşilyurt

06:14

23:14

8. Ataköy

06:02

23:17

9. Bakırköy

06:04

23:19

10. Yenimahalle

06:06

23:21

11. Zeytinburnu

06:09

23:24

12. Kazlıçeşme

06:11

23:26

13. Yenikapı

06:00

23:30

14. Sirkeci

06:03

23:33

15. Üsküdar

06:07

23:37

16. Ayrılıkçeşmesi

06:11

23:41

17. Söğütlüçeşme

06:14

23:44

18. Feneryolu

06:02

23:47

19. Göztepe

06:04

23:49

20. Erenköy

06:06

23:51

21. Suadiye

06:08

23:53

22. Bostancı

06:11

23:56

23. Küçükyalı

06:13

23:58

24. İdealtepe

06:00

00:00

25. Süreyya Plajı

06:02

00:02

26. Maltepe

06:05

00:05

27. Cevizli

06:08

00:08

28. Atalar

06:10

00:10

29. Başak

06:12

00:12

30. Kartal

06:14

00:14

31. Yunus

06:02

00:17

32. Pendik

06:04

00:19

33. Kaynarca

06:07

00:22

34. Tersane

06:10

00:25

35. Güzelyalı

06:12

00:27

36. Aydıntepe

06:14

00:29

37. İçmeler

06:15

00:30

38. Tuzla

06:18

00:33

39. Çayırova

06:22

00:37

40. Fatih

06:24

00:39

41. Osmangazi

06:26

00:41

42. Darıca

06:28

00:43

43. Gebze

 

İSTASYONLAR (ATAKÖY YÖNÜNE)

İLK TREN

SON TREN

1. Pendik

06:09

20:39

2. Yunus

06:12

20:42

3. Kartal

06:00

20:45

4. Başak

06:02

20:47

5. Atalar

06:04

20:49

6. Cevizli

06:06

20:51

7. Maltepe

06:09

20:54

8. Süreyya Plajı

06:11

20:56

9. İdealtepe

06:13

20:58

10. Küçükyalı

06:00

21:00

11. Bostancı

06:03

21:03

12. Suadiye

06:05

21:05

13. Erenköy

06:07

21:07

14. Göztepe

06:10

21:10

15. Feneryolu

06:12

21:12

16. Söğütlüçeşme

06:00

21:15

17. Ayrılıkçeşmesi

06:03

21:18

18. Üsküdar

06:07

21:22

19. Sirkeci

06:11

21:26

20. Yenikapı

05:59

21:29

21. Kazlıçeşme

06:03

21:33

22. Zeytinburnu

06:06

21:36

23. Yenimahalle

06:08

21:38

24. Bakırköy

06:10

21:40

25. Ataköy

  .

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