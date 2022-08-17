2022 Marmaray Halkalı-Gebze Seferleri Saat Kaça Kadar Sürüyor? Güncel Marmaray Tren Saatleri

Marmaray tren seferleri saat kaçta başlıyor? Marmaray halkalı yönünden gelecek olan tren saat kaçta? Marmaray son tren saati nedir? İstanbul’un yoğun trafiğini önemli ölçüde azaltan raylı ulaşım sistemi Marmaray Anadolu ve Avrupa Yakası’nı birbirine bağlamakta. 29 Ekim 2013'te ilk etap hizmete girmiştir. Marmaray’ın toplamda 43 durağı bulunmakta. Arama motorunda en çok araştırılan konularda Marmaray saatleri hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte detaylar…