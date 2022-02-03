2022 Lise seçmeli ders tarihleri | İkinci dönem lise, ortaokul seçmeli ders talebi son gün ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erdi ve milyonlarca öğrenci ile birlikte bir milyona yakın öğretmen tatile çıktı. Her dönem olduğu gibi ikinci dönem başında öğrenciler seçmeli derslerini seçmesi gerekiyor. Ancak yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle MEB'den flaş açıklama geldi. MEB duyurusunda ortaokul ve lise seçmeli ders seçme tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Peki 2021-2022 ikinci dönem lise ve ortaokul seçmeli ders son gün ne zaman?

2022 Lise seçmeli ders tarihleri | İkinci dönem lise, ortaokul seçmeli ders son gün ne zaman? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 yılının ikinci döneminde seçmeli derslerine karar verdi ve seçti. Ancak okulların açılmasına sayılı günler kala bazı öğrenciler seçmeli derslerini seçemedi. Olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yaşanan sıkıntılar üzerine MEB'den kritik bir açıklama geldi. MEB açıklamasında 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için seçmeli ders işlemlerinde sürenin uzatıldığını açıkladı.

2022 Lise seçmeli ders tarihleri

2021-2022 eğitim eöğretin yılının birinci dönemi 21 Ocak'ta sona ermişti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü okullarında yerini alcak. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala MEB'den seçmeli derslerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için tercih süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtilirken tercihlerin 7 Şubat saat 17:00'da sona ereceği ifade edildi.

İkinci dönem lise, ortaokul seçmeli ders talebi son gün ne zaman?

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi süreci ile ilgili önemli bir karar alındı.

MEB'den resmi bir duyuru yayımlandı. MEB duyrusunda şöyle dedi: “Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı.”

Seçmeli ders nedir?

Seçmeliders öğrencilerin ve velilerin o dönem içinde ana dersler dışında almasını istediği derstir. Seçmeli ders öğrencilerin ilgi ve alakasına göre değişebilir. .